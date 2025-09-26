Patrika LogoSwitch to English

बदमाशों ने एक परिवार के नाम उठा लिए 24 लोन, किया 4.3 करोड़ का फ्रॉड, बचना है तो इन बातों का रखें ध्यान

Credit Card Fraud: जैसे-जैसे पैसों से जुड़ी चीजें ऑनलाइन हो रही हैं, फ्रॉड के मामले भी बढ़ रहे हैं। गुजरात में 4.3 करोड़ रुपये का लोन फ्रॉड सामने आया है, जिसने सबको चौंका दिया है।

नई दिल्ली

Pawan Jayaswal

Sep 26, 2025

Credit Card Fraud
अवेयर रहकर फ्रॉड से बचा जा सकते है। (PC: Freepik)

गुजरात से फ्रॉड का एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। इसमें दो आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, जिन्होंने किसी और के नाम पर लोन और क्रेडिट कार्ड लिये और बाद में किस्तें चुकाना बंद कर दिया। इससे पीड़ित पर 4.3 करोड़ रुपये का भारी-भरकम कर्ज चढ़ गया। अहमदाबाद के आरोपियों ने एक लोन एजेंट की मदद से अलग-अलग बैंकों में कई अकाउंट्स खोले और पीड़ित व उसके परिवार के नाम पर 24 से ज्यादा लोन व कई सारे क्रेडिट कार्ड्स इश्यू करवा लिए। आरोपियों ने शुरुआत में भरोसा बनाने के लिए कुछ ईएमआई चुकाई और बाद में पेमेंट करना छोड़ दिया। इससे लोन व क्रेडिट कार्ड्स का बकाया 4.3 करोड़ रुपये तक जा पहुंचा।

पीड़ित को दिया लालच

दरअसल हुआ यूं था कि आरोपी कोविड के समय पीड़ित से मिला था। उसने पीड़ित को उसकी फर्म में जॉब ऑफर किया। पीड़ित से वादा किया गया था कि उसके होम लोन को चुकाने में भी उसकी मदद की जाएगी। इसके बाद आरोपी ने पीड़ित को बहला फुसलाकर उसके और उसके फैमिली मेंबर्स के नाम से कई लोन्स उठा लिए। पीड़ित से वादा किया गया था कि वे किश्तें टाइम पर चुकाएंगे और उसकी सैलरी भी बढ़ा देंगे।

यह मामला बताता है कि आज के दौर में धोखेबाज किस हद तक पहुंचकर आपको बर्बाद कर सकते हैं। आपकी छोटी-छोटी गलतियां धोखेबाजों को बड़ा मौका दे सकती हैं। अगर आप इस तरह के फ्रॉड से बचना चाहते हैं पैसो से जुड़ी इन बातों का ध्यान रखें:


  1. पर्सनल डॉक्यूमेंट्स की सेफ्टी सुनिश्चित करें

इस मामले में आरोपियों ने एक परिवार के लोगों के पर्सनल डॉक्यूमेंट्स तक अपनी पहुंच बना ली और उससे लोन व क्रेडिट कार्ड इश्यू करवाए। ध्यान रखें कि कभी भी अपने पर्सनल डॉक्यूमेंट्स दूसरों को न दें। उन्हें सोशल मीडिया या किसी पब्लिक प्लेटफॉर्म्स पर न डालें। अगर कोई रिश्तेदार भी आपसे कहता है, तो भी उसे आपके नाम पर लोन न लेने दें।


  1. अपने ऊपर जरूरत से ज्यादा लोन न होने दें

पीड़ित जानता था कि उसके और उसके परिजनों के नाम पर लोन लिये जा रहे हैं। करीब 24 लोन लिये जा चुके थे। इसके बाद भी पीड़ित नहीं संभला। नतीजा यह हुआ कि बकाया 4.3 करोड़ रुपये तक जा पहुंचा। अगर पीड़ित अपनी क्रेडिट रिपोर्ट चेक करते रहते और समय रहते संभल जाते, तो फ्रॉड की रकम इतनी बड़ी नहीं हो पाती।


  1. पैसों के मामले में किसी पर अंधा भरोसा न करें

इस मामले में पीड़ित ने आरोपी की मदद इसलिए की, ताकि वह उसका होम लोन चुका दे। उस व्यक्ति ने बाद में पीड़ित का ही नुकसान करा दिया। पीड़ित को किसी व्यक्ति की मदद लेने के बजाय बैंक के पास जाना चाहिए था और वहां अपनी बात रखनी चाहिए थी।


  1. अवेयरनेस जरूरी

जब आपको लगे कि सामने वाला व्यक्ति आपका गलत फायदा उठा रहा है, तो तुरंत एक्शन लेना चाहिए और मामले को समय रहते सुलझाना चाहिए। इस मामले में, लोन कई साल पहले लिए गए और लंबे समय तक बढ़ते रहे। आखिरकार जब बकाया रकम 4.3 करोड़ रुपये तक पहुंच गई, तब जाकर पीड़ित ने पुलिस में शिकायत की।


  1. क्रेडिट रिपोर्ट जरूर चेक करें

साइबर एक्सपर्ट प्रिया सांखला ने बताया कि लोगों को नियमित रूप से अपने लोन और क्रेडिट कार्ड के बिलों की निगरानी रखनी चाहिए। नेट बैंकिंग या क्रेडिट रिपोर्ट देखकर ऐसा कर सकते हैं।

Paytm ऐप से इस तरह चेक करें अपनी क्रेडिट रिपोर्ट

स्टेप 1. अपने फोन में पेटीएम ऐप ओपन करें।
स्टेप 2. अब सर्च बार में जाकर 'Credit Score' सर्च करें।
स्टेप 3. नीचे क्रेडिट स्कोर का आइकन दिखेगा उस पर क्लिक करें।
स्टेप 4. अब आपको अपनी स्क्रीन पर अपना क्रेडिट स्कोर दिख जाएगा।
स्टेप 5. क्रेडिट स्कोर के नीचे 'क्रेडिट रिपोर्ट समरी' का विकल्प होगा। इस पर क्लिक करें। यहां 'view details' पर क्लिक करें।
स्टेप 6. अब आपको अपने सभी लोन्स और क्रेडिट कार्ड्स की जानकारी स्क्रीन पर दिख जाएगी।

