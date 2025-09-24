Patrika LogoSwitch to English

Retirement Planning Calculator: रिटायरमेंट पर पाना चाहते हैं 5 करोड़ रुपये? जानिए क्या करना होगा आपको

Retirement Planning Tips: अगर आप रिटायरमेंट प्लानिंग कर रहे हैं, तो उसमें महंगाई का जरूर ध्यान रखें। आज के 30 साल बाद महंगाई के चलते रुपयों की बाइंग कैपेसिटी घट जाएगी। उस अनुसार ही अपना गोल तय करें।

नई दिल्ली

Pawan Jayaswal

Sep 24, 2025

Retirement Planning Tips
म्यूचुअल फंड एसआईपी से आप एक बड़ा फंड तैयार कर सकते हैं। (PC: Freepik)

Retirement Planning Tips: जब आपके पास कोई रेगुलर इनकम नहीं रहेगी, तो आपके रोजमर्रा के खर्चे कैसे चलेंगे? हम यहां रिटायरमेंट के बाद के समय की बात कर रहे हैं। फाइनेंशियल एक्सपर्ट कहते हैं कि व्यक्ति को अपनी पहली सैलरी से ही रिटायरमेंट के लिए सेविंग्स शुरू कर देनी चाहिए। अब सवाल यह है कि हमारा रिटायरमेंट फंड के लिए गोल कितनी रकम का होना चाहिए। बहुत से लोग 1 करोड़ रुपये की बात करते हैं। ऐसा इसलिए, क्योंकि उन्हें लगता है कि एक करोड़ रुपये बहुत बड़ी रकम होती है।

क्या 1 करोड़ रुपये काफी हैं?

हो सकता है कि आज आपके लिए एक करोड़ रुपये बहुत बड़ी रकम हो, लेकिन क्या आज के 20, 25, 30 साल बाद भी एक करोड़ की वैल्यू उतनी ही रहेगी। आज के 20 साल पहले लोग 5000 रुपये महीने में भी घर का खर्च चला लेते थे और आज 50 हजार रुपये महीने भी कम पड़ जाते हैं। अब आप सोचिए कि आज के 25 साल बाद 1 करोड़ रुपये की बाइंग कैपेसिटी कितनी कम रह जाएगी।

आपको चौंका देगा महंगाई का असर

अगर हम 6 फीसदी औसत महंगाई दर के हिसाब से कैलकुलेशन करें, तो आज 1 करोड़ रुपये में आप जितनी खरीदारी कर सकते हैं, उतनी खरीदारी के लिए आपको 25 साल बाद 4.30 करोड़ रुपये की जरूरत होगी। अब आप अनुमान लगा लीजिए कि समय के साथ महंगाई कैसे हमें प्रभावित करती है। ऐसे में आपको रिटायरमेंट फंड के लिए अपना गोल भी उसी अनुसार बनाना होगा।

5 करोड़ रुपये पाने के लिए कितना करना होगा निवेश

आइए जानते हैं कि आप 5 करोड़ रुपये के रिटायरमेंट फंड का गोल लेकर चलते हैं, तो आपको कितना निवेश करना होगा। अगर आप हर महीने अपनी सैलरी का कुछ हिस्सा निवेश करके रिटायरमेंट फंड तैयार करना चाहते हैं, तो म्यूचुअल फंड एसआईपी एक अच्छा विकल्प है। यहां लॉन्ग टर्म में औसत 12 फीसदी सालाना रिटर्न मिल जाता है। यहां निवेश पर चक्रवृद्धि ब्याज का फायदा मिलता है।

वर्तमान आयुरिटायरमेंट आयुनिवेश अवधिमासिक निवेश (₹)कुल निवेश (₹)अनुमानित रिटायरमेंट फंड (₹)कुल ब्याज आय (₹)
35 वर्ष60 वर्ष25 साल30,00090,00,0005,10,66,1974,20,66,197

समझिए कैलकुलेशन

मान लीजिए अभी आप 35 साल के हैं और 60 साल की उम्र में रिटायरमेंट के समय 5 करोड़ का रिटायरमेंट फंड चाहते हैं। यानी आप 25 साल में 5 करोड़ रुपये का फंड तैयार करना चाहते हैं। अगर आप हर महीने 30,000 रुपये म्यूचुअल फंड एसआईपी में डालें, तो 25 साल में आपके पास 5,10,66,197 रुपये का फंड तैयार हो जाएगा। इसमें 4,20,66,197 रुपये आपकी ब्याज आय होगी। वहीं, 90,00,000 रुपये निवेश राशि होगी।

Published on:

24 Sept 2025 12:19 pm

Hindi News / Business / Retirement Planning Calculator: रिटायरमेंट पर पाना चाहते हैं 5 करोड़ रुपये? जानिए क्या करना होगा आपको

