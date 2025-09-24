Gold Silver Price Today: सोने ने खाई पलटी, टूट गए भाव, चांदी भी हुई सस्ती, जानिए कितनी गिर गईं कीमतें

Gold Silver Price Today: सोने की कीमत में आज बुधवार को गिरावट देखी जा रही है। घरेलू वायदा बाजार में भी शुरुआती कारोबार में सोना लाल निशान पर ट्रेड करता दिखा है। बुधवार सुबह एमसीएक्स एक्सचेंज पर सोने का वायदा भाव 0.32 फीसदी या 373 रुपये की गिरावट के साथ 1,14,466 रुपये प्रति 10 ग्राम पर ट्रेड करता दिखाई दिया। उधर वैश्विक बाजार में भी कॉमेक्स पर सोना गिरावट के साथ ट्रेड करता दिखा है।
उच्च स्तरों पर मुनाफावसूली के चलते आज सोने-चांदी की कीमत में गिरावट देखने को मिली है। यूएस डॉलर में मजबूती और धीमी हाजिर मांग के चलते भी सोने की कीमत में गिरावट आई है। डॉलर इंडेक्स में 0.10 फीसदी का इजाफा हुआ है। इससे दूसरी करेंसीज के लिए सोना महंगा हो गया है, इसके चलते डिमांड घटी है।
सोने के साथ ही चांदी की कीमतों में भी बुधवार सुबह गिरावट देखी जा रही है। घरेलू वायदा बाजार में शुरुआती कारोबार में चांदी लाल निशान पर ट्रेड करती दिखाई दी। एमसीएक्स एक्सचेंज पर बुधवार सुबह चांदी का वायदा भाव 0.20 फीसदी या 273 रुपये की गिरावट के साथ 1,34,789 रुपये प्रति किलोग्राम पर ट्रेड करता दिखाई दिया।
सोने की वैश्विक कीमतों में आज बुधवार को मिला-जुला ट्रेंड है। शुरुआती कारोबार में कॉमेक्स पर सोना 0.47 फीसदी या 17.90 डॉलर की गिरावट के साथ 3,797.80 डॉलर प्रति औंस पर ट्रेड करता दिखा। वहीं, गोल्ड स्पॉट 0.06 फीसदी या 2.34 डॉलर की बढ़त के साथ 3,766.35 डॉलर प्रति औंस पर ट्रेड करता दिखाई दिया।
चांदी की वैश्विक कीमतों की बात करें, तो कॉमेक्स पर चांदी बुधवार सुबह 0.46 फीसदी या 0.20 डॉलर की गिरावट के साथ 44.41 डॉलर प्रति औंस पर ट्रेड करती दिखाई दी है। वहीं, सिल्वर स्पॉट 0.19 फीसदी या 0.08 डॉलर की बढ़त के साथ 44.11 डॉलर प्रति औंस पर ट्रेड करती दिखी है।