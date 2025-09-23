दिवाली और छठ पर घर कैसे जाएगा देश का युवा? ट्रेनों में नहीं मिल रहा टिकट, एयरलाइंस ने बढ़ाए दाम, देखिए हाल

Special Trains on Chhath Diwali: फेस्टिव सीजन शुरू हो चुका है। 2 अक्टूबर को देशभर में दशहरा मनाया जाएगा। इसके बाद 20 अक्टूबर को दिवाली है। फिर 28 अक्टूबर को छठ पूजा होगी। दिवाली और छठ पर्व के लिए बड़ी संख्या में कामकाजी लोग अपने घरों को जाते हैं। खासतौर पर छठपूजा के लिए देशभर से बिहार के लोग अपने घरों को जाते हैं। ऐसे में सरकार हर बार दिवाली और छठ पर स्पेशल ट्रेनों का इंतजाम करती हैं। इस समय छठ पूजा पर अपने घर जाने वालों को ट्रेनों में कंफर्म टिकट नहीं मिल रहा है। कई रूट्स पर फ्लाइट का टिकट भी दोगुना हो गया है। बसों का किराया भी आसमान पर है।
दीपावली और छठ के समय देश के अलग-अलग हिस्सों से पटना पहुंचने का फ्लाइट टिकट 22 हजार रुपये को पार कर गया है। इंडिगो एयरलाइन दिवाली से पहले के शनिवार-रविवार यानी 18-19 अक्टूबर के लिए मुंबई से पटना के फ्लाइट टिकट का 28,000 रुपये दाम ले रही है। वहीं, छठ के बाद पटना से बेंगलुरु जाने का फ्लाइट टिकट करीब 35,000 रुपये पर पहुंच गया है। दिल्ली से पटना और मुंबई से पटना के फ्लाइट टिकट के दाम भी काफी बढ़ गए हैं। दिवाली और छठ के दौरान मुंबई, दिल्ली, अहमदाबाद और बेंगलुरु से बिहार आने-जाने वाली नियमित ट्रेनों में ही नहीं, बल्कि पूजा स्पेशल ट्रेनों में भी सीट नहीं मिल रही है।
नियमित ट्रेनों में 60 दिन पहले रिजर्वेशन खुलता है। लेकिन दिवाली और छठ के लिए इतनी डिमांड रहती है कि रिजर्वेशन काउंटर खुलने के चंद मिनटों में ही सीटें फुल हो जाती हैं। स्पेशल ट्रेनों का भी यही हाल है। बुकिंग शुरू होने के कुछ घंटों में ही सीटें फुल हो जाती हैं। ऐसे में लोगों को अब तत्काल टिकट से ही कुछ उम्मीद बची है। तत्काल विंडो ट्रेन लगने के 24 घंटे पहले खुलती है।
-दिल्ली से पटना के लिए 15 अक्टूबर से 19 अक्टूबर तक ट्रेनों में कोई सीट खाली नहीं है। इसके बाद 21 अक्टूबर से 25 अक्टूबर तक भी कोई सीट नहीं मिल रही है।
-जयपुर से पटना के लिए 11 से 28 अक्टूबर के बीच ट्रेनों में कोई सीट खाली नहीं है।
-मुंबई से पटना के लिए 14 से 25 अक्टूबर के बीच ट्रेनों में कोई सीट खाली नहीं है।