दिवाली और छठ पर घर कैसे जाएगा देश का युवा? ट्रेनों में नहीं मिल रहा टिकट, एयरलाइंस ने बढ़ाए दाम, देखिए हाल

Special Trains on Chhath Diwali: फेस्टिव सीजन शुरू हो चुका है। 2 अक्टूबर को देशभर में दशहरा मनाया जाएगा। इसके बाद 20 अक्टूबर को दिवाली है। फिर 28 अक्टूबर को छठ पूजा होगी। दिवाली और छठ पर्व के लिए बड़ी संख्या में कामकाजी लोग अपने घरों को जाते हैं। खासतौर पर छठपूजा के लिए देशभर से बिहार के लोग अपने घरों को जाते हैं। ऐसे में सरकार हर बार दिवाली और छठ पर स्पेशल ट्रेनों का इंतजाम करती हैं। इस समय छठ पूजा पर अपने घर जाने वालों को ट्रेनों में कंफर्म टिकट नहीं मिल रहा है। कई रूट्स पर फ्लाइट का टिकट भी दोगुना हो गया है। बसों का किराया भी आसमान पर है।