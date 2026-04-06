Mutual Funds: गिरते बाजार में भी स्मॉलकैप फंड्स में हो रहा तगड़ा निवेश, उधर एक यह बड़ी चिंता भी सता रही

Mutual Funds Tips: शेयर बाजार में भारी उठापटक के बीच लॉन्ग टर्म में ऊंचे रिटर्न की उम्मीद से निवेशकों का स्मॉलकैप फंड से मोहभंग नहीं हो रहा है। लेकिन इस सेगमेंट में विशेषज्ञ फंड मैनेजरों की भारी कमी है। इसके कारण कई फंड हाउस में एक ही मैनेजर स्मॉलकैप व लार्जकैप दोनों फंड संभाल रहे हैं। 40% एएमसी में लार्जकैप संभालने वाले फंड मैनेजर ही स्मॉलकैप को भी मैनेज कर रहे हैं। 34 में से 11 फंड हाउस में चीफ इन्वेस्टमेंट ऑफिसर (सीआइओ) ही स्मॉलकैप फंड्स को मैनेज कर रहे हैं, जबकि उनका काम पूरे निवेश पोर्टफोलियो की रणनीति देखना होता है।