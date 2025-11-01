New Bank Rules: क्या बैंक अकाउंट में नॉमिनी जोड़ना अनिवार्य हो गया है? आज से बदल गए हैं नियम, आपके लिए जानना जरूरी

New RBI Rules: बैक अकाउंट में नॉमिनेशन से जुड़े नियम आज 1 नवंबर 2025 से बदल गए हैं। इसमें जमा खातों, लॉकर्स और सेफ कस्टडी में रखी वस्तुओं के लिए एक समान नॉमिनेशन प्रक्रिया तय की गई है। RBI ने 28 अक्टूबर को जारी एक नोटिफिकेशन में कहा था कि बैंकिंग कंपनियां (नामांकन) नियम, 2025 और बैंकिंग कानून (संशोधन) अधिनियम, 2025 के तहत नई व्यवस्थाएं 31 पुराने सर्कुलर्स को बदल देंगी। नए नियमों के तहत आप अधिकतम चार नॉमिनी व्यक्ति जोड़ सकेंगे। आप इन चारों को एक साथ नामित कर सकते हैं या उत्तराधिकार का क्रम तय कर सकते हैं। इस कदम का उद्देश्य नामांकन प्रक्रिया को सरल बनाना और किसी आकस्मिक स्थिति में कानूनी वारिसों को धन प्राप्त करने की प्रक्रिया को आसान बनाना है।