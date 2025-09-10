LTC पर घूमने जा रहे हैं तो दूसरी पत्नी को भी ले जा सकेंगे सरकारी कर्मचारी, सरकार ने नियम आसान किए

सरकारी कर्मचारियों के लिए एक बड़ी राहत भरी खबर सामने आई है। अब Leave Travel Concession (LTC) नियम को और अधिक स्पष्ट, आसान और परिवार के हिसाब से लचीला बना दिया गया है। केंद्र सरकार ने नियमों में संशोधन करते हुए यह सुनिश्चित किया है कि कर्मचारी अपने परिवार सहित देश के किसी भी हिस्से में यात्रा कर सकें। इससे उनके परिवार के साथ यात्रा का खर्चा भी कवर किया जाएगा। पहले चुनिंदा जगहों पर यात्रा की इजाजत थी। इसके साथ ही नियमों में यह भी स्पष्ट रूप से शामिल कर दिया गया है कि अगर किसी सरकारी कर्मचारी ने दूसरी शादी विशेष सरकारी अनुमति से की है, तो दूसरी पत्नी भी LTC के तहत परिवार में शामिल मानी जाएगी। इससे सरकारी कर्मचारी अपनी दोनों पत्नियों के साथ यात्रा का फायदा ले सकेंगे।