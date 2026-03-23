Share Market Crash: निफ्टी 600 और सेंसेक्स 1800 पॉइंट की महा-गिरावट के साथ हुआ बंद, इन सेक्टर्स के शेयर सबसे अधिक टूटे

आज सबसे अधिक गिरावट निफ्टी कंज्यूमर ड्यूरेबल्स में 5.42 फीसदी, निफ्टी मिडस्मॉल फाइनेंशियल सर्विसेज में 4.65 फीसदी, निफ्टी मेटल में 4.76 फीसदी, निफ्टी पीएसयू बैंक में 4.24 फीसदी, निफ्टी रियल्टी में 4.92 फीसदी, निफ्टी ऑटो में 3.26 फीसदी, निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज 25/50 में 3.49 फीसदी और निफ्टी मीडिया में 3.93 फीसदी दर्ज हुई। इसके अलावा, निफ्टी एफएमसीजी, निफ्टी आईटी, निफ्टी फार्मा, निफ्टी हेल्थकेयर इंडेक्स, निफ्टी ऑयल एंड गैस, निफ्टी मिडस्मॉल हेल्थकेयर, निफ्टी मिडस्मॉल आईटी एंड टेलीकॉम, निफ्टी केमिकल्स भी गिरावट के साथ बंद हुए।