BJP President ने किन कंपनियों में लगाया है पैसा, Nitin Nabin के पास कितनी दौलत?

बीजेपी प्रेसिडेंट के पास केवल दो कारें हैं। myneta पर मौजूद जानकारी के अनुसार, नितिन नबीन के पास महिंद्रा स्कॉर्पियो और इनोवा क्रिस्टा हैं, जिनकी कीमत 37 लाख रुपए से अधिक आंकी गई है। नबीन फैमिली के पास 11 लाख रुपए से अधिक के गहने भी हैं। नितिन नबीन के नाम पर कोई कृषि भूमि नहीं है, लेकिन उनकी वाइफ करीब 29 लाख रुपए की कीमत वाली एक कृषि भूमि की मालकिन हैं। इसके अलावा, उनके पास एक आवासीय संपत्ति भी है, जिसकी कीमत 1 करोड़ से ज्यादा बताई गई है। नितिन नबीन ने पोस्ट ऑफिस की किसी स्कीम में निवेश नहीं किया है। ना ही उनके नाम पर कोई पर्सनल लोन है।