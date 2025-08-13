अब 2 दिन नहीं सिर्फ इतने घंटे में क्लियर होगा आपका चेक, जानें RBI का नया CTS सिस्टम

नए सिस्टम में चेक सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक प्रेजेंटेशन सेशन में जमा किए जाएंगे। चेक प्राप्त करने वाली बैंक इसे स्कैन कर क्लिरिंग हाउस को भेजेगी, जो चेक की इमेज को राशि अदा करने वाले बैंक तक पहुंचाएगी। कॉन्फर्मेशन सेशन सुबह 10 बजे से शाम 7 बजे तक होगा, जिसमें बैंक को चेक की स्वीकृति या अस्वीकृति देनी होगी। पहले चरण में चेक क्लियर करने की समय सीमा शाम 7 बजे तक होगी, जबकि दूसरे चरण में यह घटकर तीन घंटे हो जाएगी। इससे चेक क्लियरेंस की प्रक्रिया त्वरित और पारदर्शी होगी।