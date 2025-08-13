कस्टमर के आगे झुका ICICI Bank ! 50 हजार नहीं, अब सिर्फ इतना रखना होगा मिनिमम बैलेंस

ICICI Bank Minimum Balance : ICICI बैंक को अपने ग्राहकों के गुस्से के आगे झुकना पड़ा है। कुछ ही दिनों पहले बैंक ने शहरी इलाकों में नए बचत खाता धारकों के लिए न्यूनतम औसत शेष (MAB) राशि को सीधे 10,000 रुपये से बढ़ा कर 50,000 रुपये कर दिया था। इस फैसले के बाद ग्राहकों में भारी आक्रोश देखने को मिला। बैंक के संशोधित नियमों के अनुसार ( ICICI savings account rule) घटाई गई राशि (ICICI Bank Minimum Balance) अभी भी पुराने नियम (10,000 रुपये) से अधिक है, लेकिन पहले के मुकाबले काफी राहत भरी मानी जा रही है।