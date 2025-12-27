‘एक्सीडेंटल इन्वेस्टर’ Ratan Tata ने कई स्टार्टअप्स की बदली थी किस्मत… पैसा ही नहीं लगाया, सक्सेस का मंत्र भी दिया

रतन टाटा के अधिकांश निवेश उनकी पर्सनल इन्वेस्टमेंट फर्म -RNT एसोसिएट्स, और UC-RNT के जरिए हुए। टाटा कई स्टार्टअप फाउंडर्स के लिए मेंटर की तरह थे। ET की रिपोर्ट के अनुसार, कारदेखो के को-फ़ाउंडर और CEO अमित जैन मानते हैं कि टाटा का गाइडेंस स्टार्टअप्स के लिए बहुत ज़रूरी था। जैन ने पिछले साल कहा था कि ऑटोमोबाइल सेक्टर में रतन टाटा के दशकों के अनुभव ने हमें वह मेंटरशिप दी जिसके बारे में हमने सपने में भी नहीं सोचा था। रिस्क और रिवॉर्ड के बीच बैलेंस बनाने पर उनकी बातें हमें अक्सर प्रेरणा देती हैं। दुनिया से रुखसत होने से पहले टाटा लेंसकार्ट और फर्स्टक्राई जैसे कुछ वेंचर्स से भी बाहर निकल गए थे।