UPI के इस नियम में होगा बड़ा बदलाव, Phonepe, GPay, Paytm चलाने वालों को नहीं मिलेगी ये सुविधा

1 अक्टूबर 2025 से, PhonePe, Google Pay, Paytm और अन्य UPI ऐप्स यूजर्स P2P Collect Request भेज या प्राप्त नहीं कर पाएंगे। इसका मतलब है कि अब आपको पैसे भेजने के लिए QR कोड स्कैन करना होगा या प्राप्तकर्ता का UPI ID चुनकर PIN के जरिए भुगतान करना होगा। यह बदलाव व्यक्तिगत लेनदेन को प्रभावित करेगा, लेकिन मर्चेंट लेनदेन (जैसे Flipkart, Amazon, Swiggy, या IRCTC) पर कोई असर नहीं पड़ेगा। मर्चेंट्स अभी भी ग्राहकों को पेमेंट रिक्वेस्ट भेज सकेंगे, जो सुरक्षित और रेगुलेटेड प्रक्रिया के तहत काम करेगा।