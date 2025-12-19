Kingfisher के पूर्व कर्मचारियों के लिए गुड न्यूज, मिलेंगे 312 करोड़ रुपये, आ गया फैसला

Kingfisher ED News: बंद हो चुकी किंगफिशर एयरलाइंस के स्टाफ के लिए गुड न्यूज है। ईडी ने किंगफिशर एयरलाइंस लिमिटेड (KAL) के पूर्व कर्मचारियों के लिए 311.67 करोड़ रुपये की राशि अलग रखी है। यह राशि क्षतिपूर्ती के रूप में किंगफिशर के पूर्व कर्मचारियों को मिलेगी। कई वर्षों तक चले अदालती संघर्ष के बाद यह फैसला हुआ है। यह क्षतिपूर्ति 12 दिसंबर 2025 को चेन्नई स्थित ऋण वसूली न्यायाधिकरण (DRT)-I के रिकवरी ऑफिसर के आदेश के बाद आई है। इस आदेश में उन धनराशियों को जारी करने का निर्देश दिया गया था, जो धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA) के तहत कुर्क किये गए शेयरों की बिक्री से प्राप्त हुई थीं।