राज्य

राशिफल 2026

Year Ender 2025

Bangladesh Violence

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

कारोबार

Share Market Holidays in 2026: नए साल में कुल 15 दिन बंद रहेगा शेयर बाजार, देख लें लिस्ट

निवेशकों के लिए 2026 की ट्रेडिंग प्लानिंग अहम रहने वाली है। NSE के हॉलिडे कैलेंडर के मुताबिक अगले साल शेयर बाजार 15 कारोबारी दिनों तक बंद रहेगा, जबकि कुछ छुट्टियां वीकेंड पर पड़ रही हैं। जानिए पूरी लिस्ट और ताजा बाजार हाल।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Thalaz Sharma

Dec 29, 2025

मार्च 2026 में सबसे ज्यादा छुट्टियां। (PC: Pexels)

एनएसई के हॉलिडे कैलेंडर के अनुसार साल 2026 में शेयर बाजार 15 दिन तक बंद रहने वाला है। हालांकि, कुल छुट्टियों की गिनती 19 है, जिनमें 4 छुट्टियां रविवार या शनिवार को हैं, जो शेयर बाजार का साप्ताहिक अवकाश रहता है। रविवार 15 फरवरी 2026 को महाशिवरात्रि का अवकाश है। वहीं, रविवार 21 मार्च, 15 अगस्त और 8 नवंबर को क्रमश: ईद-उल-फितर, स्वतंत्रता दिवस और लक्ष्मी पूजन का अवकाश होगा।

साल 2026 में इन तारीखों पर शेयर बाजार बंद रहेंगे

इन छुट्टियों में राष्ट्रीय पर्व, धार्मिक त्योहार और विशेष दिवस शामिल हैं। छुट्टियों की शुरुआत 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस की छुट्टी से होगी, जबकि समापन 25 दिसंबर को क्रिसमस की छुट्टी के साथ होगा। मार्च और अप्रैल के महीनों में होली, राम नवमी, महावीर जयंती, गुड फ्राइडे और डॉ. बाबा साहेब आंबेडकर जयंती जैसी कई महत्वपूर्ण छुट्टियां रहेंगी। इसके अलावा मई में महाराष्ट्र दिवस, जून में मुहर्रम, सितंबर में गणेश चतुर्थी, अक्टूबर में गांधी जयंती और दशहरा, नवंबर में दिवाली/बलिप्रतिपदा व गुरु नानक जयंती के कारण भी शेयर बाजार में कारोबार नहीं होगा।

क्रम संख्यातिथिदिनअवकाश का नाम
126 जनवरी 2026सोमवारगणतंत्र दिवस
203 मार्च 2026मंगलवारहोली
326 मार्च 2026गुरुवारश्री राम नवमी
431 मार्च 2026मंगलवारश्री महावीर जयंती
503 अप्रैल 2026शुक्रवारगुड फ्राइडे
614 अप्रैल 2026मंगलवारडॉ. बाबा साहेब आंबेडकर जयंती
701 मई 2026शुक्रवारमहाराष्ट्र दिवस
828 मई 2026गुरुवारबकरीद (ईद-उल-अजहा)
926 जून 2026शुक्रवारमुहर्रम
1014 सितंबर 2026सोमवारगणेश चतुर्थी
1102 अक्टूबर 2026शुक्रवारमहात्मा गांधी जयंती
1220 अक्टूबर 2026मंगलवारदशहरा
1310 नवंबर 2026मंगलवारदिवाली (बलिप्रतिपदा)
1424 नवंबर 2026मंगलवारगुरु नानक देव जयंती
1525 दिसंबर 2026शुक्रवारक्रिसमस

स्टॉक मार्केट का हाल (29 दिसंबर 2025)

29 दिसंबर 2025 को नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के प्रमुख सूचकांक निफ्टी 50 ने आज के कारोबार की शुरुआत (ओपनिंग) 26,063.35 के स्तर से की, जो पिछले बंद स्तर की तुलना में करीब 21 अंक ऊपर खुला। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स पिछले सत्र में 85,041.45 के स्तर पर बंद हुआ था। आज सेंसेक्स ने 85,004.75 के स्तर पर कारोबार की शुरुआत की। यानी पिछले बंद स्तर की तुलना में करीब 36.7 अंकों की कमजोरी के साथ आज का ओपन हुआ।

Published on:

29 Dec 2025 02:27 pm

Hindi News / Business / Share Market Holidays in 2026: नए साल में कुल 15 दिन बंद रहेगा शेयर बाजार, देख लें लिस्ट

