Share Market Holidays in 2026: नए साल में कुल 15 दिन बंद रहेगा शेयर बाजार, देख लें लिस्ट

एनएसई के हॉलिडे कैलेंडर के अनुसार साल 2026 में शेयर बाजार 15 दिन तक बंद रहने वाला है। हालांकि, कुल छुट्टियों की गिनती 19 है, जिनमें 4 छुट्टियां रविवार या शनिवार को हैं, जो शेयर बाजार का साप्ताहिक अवकाश रहता है। रविवार 15 फरवरी 2026 को महाशिवरात्रि का अवकाश है। वहीं, रविवार 21 मार्च, 15 अगस्त और 8 नवंबर को क्रमश: ईद-उल-फितर, स्वतंत्रता दिवस और लक्ष्मी पूजन का अवकाश होगा।
इन छुट्टियों में राष्ट्रीय पर्व, धार्मिक त्योहार और विशेष दिवस शामिल हैं। छुट्टियों की शुरुआत 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस की छुट्टी से होगी, जबकि समापन 25 दिसंबर को क्रिसमस की छुट्टी के साथ होगा। मार्च और अप्रैल के महीनों में होली, राम नवमी, महावीर जयंती, गुड फ्राइडे और डॉ. बाबा साहेब आंबेडकर जयंती जैसी कई महत्वपूर्ण छुट्टियां रहेंगी। इसके अलावा मई में महाराष्ट्र दिवस, जून में मुहर्रम, सितंबर में गणेश चतुर्थी, अक्टूबर में गांधी जयंती और दशहरा, नवंबर में दिवाली/बलिप्रतिपदा व गुरु नानक जयंती के कारण भी शेयर बाजार में कारोबार नहीं होगा।
|क्रम संख्या
|तिथि
|दिन
|अवकाश का नाम
|1
|26 जनवरी 2026
|सोमवार
|गणतंत्र दिवस
|2
|03 मार्च 2026
|मंगलवार
|होली
|3
|26 मार्च 2026
|गुरुवार
|श्री राम नवमी
|4
|31 मार्च 2026
|मंगलवार
|श्री महावीर जयंती
|5
|03 अप्रैल 2026
|शुक्रवार
|गुड फ्राइडे
|6
|14 अप्रैल 2026
|मंगलवार
|डॉ. बाबा साहेब आंबेडकर जयंती
|7
|01 मई 2026
|शुक्रवार
|महाराष्ट्र दिवस
|8
|28 मई 2026
|गुरुवार
|बकरीद (ईद-उल-अजहा)
|9
|26 जून 2026
|शुक्रवार
|मुहर्रम
|10
|14 सितंबर 2026
|सोमवार
|गणेश चतुर्थी
|11
|02 अक्टूबर 2026
|शुक्रवार
|महात्मा गांधी जयंती
|12
|20 अक्टूबर 2026
|मंगलवार
|दशहरा
|13
|10 नवंबर 2026
|मंगलवार
|दिवाली (बलिप्रतिपदा)
|14
|24 नवंबर 2026
|मंगलवार
|गुरु नानक देव जयंती
|15
|25 दिसंबर 2026
|शुक्रवार
|क्रिसमस
29 दिसंबर 2025 को नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के प्रमुख सूचकांक निफ्टी 50 ने आज के कारोबार की शुरुआत (ओपनिंग) 26,063.35 के स्तर से की, जो पिछले बंद स्तर की तुलना में करीब 21 अंक ऊपर खुला। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स पिछले सत्र में 85,041.45 के स्तर पर बंद हुआ था। आज सेंसेक्स ने 85,004.75 के स्तर पर कारोबार की शुरुआत की। यानी पिछले बंद स्तर की तुलना में करीब 36.7 अंकों की कमजोरी के साथ आज का ओपन हुआ।
