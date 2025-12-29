Share Market Holidays in 2026: नए साल में कुल 15 दिन बंद रहेगा शेयर बाजार, देख लें लिस्ट

इन छुट्टियों में राष्ट्रीय पर्व, धार्मिक त्योहार और विशेष दिवस शामिल हैं। छुट्टियों की शुरुआत 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस की छुट्टी से होगी, जबकि समापन 25 दिसंबर को क्रिसमस की छुट्टी के साथ होगा। मार्च और अप्रैल के महीनों में होली, राम नवमी, महावीर जयंती, गुड फ्राइडे और डॉ. बाबा साहेब आंबेडकर जयंती जैसी कई महत्वपूर्ण छुट्टियां रहेंगी। इसके अलावा मई में महाराष्ट्र दिवस, जून में मुहर्रम, सितंबर में गणेश चतुर्थी, अक्टूबर में गांधी जयंती और दशहरा, नवंबर में दिवाली/बलिप्रतिपदा व गुरु नानक जयंती के कारण भी शेयर बाजार में कारोबार नहीं होगा।