Ola कर सकती है 1000 कर्मचारियों की छंटनी, बना रही ये बड़ा प्लान

ओला इलेक्ट्रिक मोबिलिटी बिजनेस को बढ़ाने के लिए OLA ने अपने 1000 कर्मचारियों की छंटनी करने का कदम उठाया जा रहा है। बड़े पैमाने पर कर्मचारियों को निकालने के पीछे OLA की इलेक्ट्रिक मोबिलिटी कारोबार को बढ़ाने के लिए खर्च में कटौती के लिए हो रहा है।

ऐप बेस्ड ट्रैवल एग्रीगेटर कंपनी ओला (OLA) 1000 मौजूदा कर्मचारियों को निकालने की तैयारी में है। तने बड़े पैमाने पर कर्मचारियों को निकालने के पीछे ओला की इलेक्ट्रिकव्हीकल बिजनेस को बढ़ाने के लिए खर्च में कटौती के लिए हो रहा है। OLA से कर्मचारियों को निकालने की खबर वाली इस रिपोर्ट में कहा गया है कि कंपनी अपनेमोबिलिटी, हाइपरलोकल, फिनटेक और ओला की यूज्ड कार ऑपरेशंस जैसे वर्टिकल में छंटनी कर सकती है।

Ola may lay off 1000 employees to ramp up EV plans