Gold Silver Price: 2 लाख पहुंचने वाला है सोना, चांदी 4 लाख के पार जाएगी! नोट कर लें तारीख

ग्लोबलडेटा का अनुमान है कि सोना और चांदी दोनों तेज से गति से आगे बढ़ेंगे। सोने की कीमतें मौजूदा स्तर से 30% से 45% तक बढ़ सकती हैं। 2026 के आखिर तक गोल्ड 6,100 डॉलर 6,700 डॉलर प्रति औंस तक पहुंच सकता है। इसका मतलब है कि घरेलू स्तर पर इसकी कीमत 1,75,000 से 1,95,000 प्रति 10 ग्राम के आंकड़े को छू सकती है। चांदी में तेजी और भी ज्यादा रहने का अनुमान है। सिल्वर 87% से 135% की छलांग के साथ 175 -220 डॉलर प्रति औंस तक जा सकती है। इस हिसाब से भारत में इसकी कीमत 3,80,000 से 4,60,000 रुपए प्रति किलोग्राम हो सकती है। ग्लोबलडेटा का कहना है कि वैश्विक स्तर पर बढ़ रहा तनाव और पॉलिसी की अनिश्चितताओं से गोल्ड-सिल्वर के प्राइस को आगे भी मजबूती मिलने की उम्मीद है। मालूम हो कि ग्रीनलैंड को लेकर अमेरिका और यूरोपीय देश आमने-सामने हैं। इस मुद्दे के जल्द हल होने की संभावना फिलहाल मुश्किल दिखाई दे रही है।