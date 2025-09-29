15000 से ज्यादा केंद्रीय कर्मचारियों को मिलेगा 13 हजार रुपये बोनस, 30 सितंबर को हो जाएगा पेमेंट

EPFO के कर्मचारी अब पाएंगे पार्ट पेमेंट। (फोटो सोर्स- Patrika)
कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) के 15 हजार से अधिक कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर है। त्योहारी सीजन में EPFO ने अपने ग्रुप C और ग्रुप B (नॉन-गजटेड) कर्मचारियों को बड़ी राहत दी है। संगठन ने वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए उत्पादकता से जुड़ा Productivity Linked Bonus (PLB) के एडवांस पेमेंट को मंजूरी दे दी है। नई दिल्ली स्थित ईपीएफओ मुख्यालय के आदेश के मुताबिक, कर्मचारियों को 13,816 रुपये तक का एडवांस मिलेगा। यह रकम 60 दिन की सैलरी के बराबर होगी।
सभी नियमित कर्मचारी (ग्रुप C और ग्रुप B नॉन-गजटेड), चाहे अस्थायी हों या स्थायी।
जिन कर्मचारियों ने 2024-25 में कम से कम 6 महीने की सेवा दी है।
जिनका मासिक वेतन 7,000 रुपये से ज्यादा है, उन्हें अधिकतम 7,000 रुपये की सीमा पर बोनस मिलेगा।
रिटायर या कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारियों को यह फायदा नहीं मिलेगा।
एडवांस पाने के लिए कर्मचारियों को एक अंडरटेकिंग देनी होगी कि यह रकम अंतिम बोनस (PLB) से एडजस्ट की जाएगी। अगर बाद में कोई अतिरिक्त पेमेंट पाया गया तो उसे तत्काल वापस करना होगा। मार्च 2025 में छुट्टी पर रहे कर्मचारियों को उनके संभावित वेतन-भत्तों के आधार पर रकम मिलेगी।
ईपीएफओ ने सभी कार्यालयों को निर्देश दिया है कि 30 सितंबर 2025 तक पेमेंट कर दिया जाए और कितने कर्मचारियों को रकम दी गई, इसकी सूचना मुख्यालय को भेजी जाए। त्योहारी सीजन में यह एडवांस कर्मचारियों के लिए राहत का पैकेज माना जा रहा है। हालांकि यह केवल एडवांस पेमेंट है। अंतिम बोनस की रकम और कैलकुलेशन बाद में होगा, लेकिन अभी के लिए 60 दिन का बोनस दिया जा रहा है।
