पैसा ‘आराम’ करेगा तो आप कैसे मौज करेंगे? सेविंग अकाउंट में हैं 2 लाख, ऐसे करें निवेश

बैंकों के बचत खाते पर मिलने वाला ब्याज खास नहीं होता। अधिकांश बैंकों में आमतौर पर 2.5% से 3% का वार्षिक ब्याज मिलता है, जो बढ़ती महंगाई की तुलना में कुछ भी नहीं। लिहाजा, सेविंग अकाउंट में पैसा रखने का मतलब है बड़ा आर्थिक नुकसान। यदि आपके पास 2 लाख रुपए की एकमुश्त राशि है, तो उसे बचत खाते में 'आराम' करने देने के बजाए सही जगह निवेश करना समझदारी होगी। आप म्यूचुअल फंड SIP कर सकते हैं या फिर सुरक्षित विकल्प के तौर पर फिक्स्ड डिपॉजिट (FD) करा सकते हैं। चलिए देखते हैं कि अगर आप एक लाख रुपए की SIP करते हैं और एक लाख की FD तो आपको कुल कितना लाभ होगा।