कारोबार

पैसा ‘आराम’ करेगा तो आप कैसे मौज करेंगे? सेविंग अकाउंट में हैं 2 लाख, ऐसे करें निवेश

Best investment options for 2 lakh: सेविंग अकाउंट में आपका पैसा सुरक्षित भले ही रहता है, लेकिन उस पर मिलने वाला ब्याज काफी कम होता है। इसलिए सही जगह निवेश बेहतर रहेगा।

भारत

image

Newsdesk

image

Neeraj Nayyar

Dec 08, 2025

Investment Tips

म्यूचुअल फंड SIP और फिक्स्ड डिपॉजिट का कॉम्बिनेशन अच्छा है। (PC: AI)

Best Investment Instead of Savings Account: बैंकों में पैसा रखना अपेक्षाकृत सुरक्षित माना जाता है। इसलिए अधिकांश लोग सेविंग अकाउंट में पैसा रखकर छोड़ देते हैं। उन्हें लगता है कि सुरक्षा के साथ-साथ ब्याज भी मिलता रहेगा। इसमें कोई दोराय नहीं कि बैंकों में सुरक्षा का अहसास ज्यादा होता है, लेकिन अगर पैसा सेविंग अकाउंट में 'आराम' करता रहेगा तो आपकी जेब कैसे भारी होगी?

इस रणनीति को अपनाएं

बैंकों के बचत खाते पर मिलने वाला ब्याज खास नहीं होता। अधिकांश बैंकों में आमतौर पर 2.5% से 3% का वार्षिक ब्याज मिलता है, जो बढ़ती महंगाई की तुलना में कुछ भी नहीं। लिहाजा, सेविंग अकाउंट में पैसा रखने का मतलब है बड़ा आर्थिक नुकसान। यदि आपके पास 2 लाख रुपए की एकमुश्त राशि है, तो उसे बचत खाते में 'आराम' करने देने के बजाए सही जगह निवेश करना समझदारी होगी। आप म्यूचुअल फंड SIP कर सकते हैं या फिर सुरक्षित विकल्प के तौर पर फिक्स्ड डिपॉजिट (FD) करा सकते हैं। चलिए देखते हैं कि अगर आप एक लाख रुपए की SIP करते हैं और एक लाख की FD तो आपको कुल कितना लाभ होगा।

1 लाख रुपए, म्यूचुअल फंड SIP

कुल निवेश100,000
निवेश अवधि5 साल
अनुमानित रिटर्न रेट12%
अनुमानित रिटर्न 76,234 रुपए
मैच्योरिटी कॉर्पस1,76,234 रुपए

1 लाख रुपए, फिक्स्ड डिपॉजिट (FD)

कुल निवेश100,000
निवेश अवधि5 साल
अनुमानित रिटर्न रेट7%
अनुमानित रिटर्न 40,255 रुपए
मैच्योरिटी कॉर्पस1,40,255 रुपए

निवेश का ये कॉम्बिनेशन फायदेमंद

इस कैलकुलेशन से यह समझ आ गया होगा कि पैसे को सही जगह निवेश करना कितना फायदेमंद हो सकता है। दो लाख की रकम को म्यूचुअल फंड और FD के कॉम्बिनेशन में निवेश करने से सेविंग अकाउंट की तुलना में काफी अच्छा रिटर्न मिल सकता है। हालांकि, ध्यान रखें कि म्यूचुअल फंड का रिटर्न कई कारणों पर निर्भर करता है। रिटर्न इससे ज्यादा भी हो सकता है और कम भी। जबकि FD जिस ब्याज दर पर कराई जाती है, पूरी अवधि उसी के हिसाब से ब्याज मिलता है।

(डिस्क्लेमर: यह आर्टिकल सिर्फ जानकारी मात्र है। यह निवेश की सलाह नहीं है। कहीं भी पैसा लगाने से पहले अपने निवेश सलाहकार से परामर्श लें।)

Hindi News / Business / पैसा 'आराम' करेगा तो आप कैसे मौज करेंगे? सेविंग अकाउंट में हैं 2 लाख, ऐसे करें निवेश

