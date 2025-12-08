पैसा ‘आराम’ करेगा तो आप कैसे मौज करेंगे? सेविंग अकाउंट में हैं 2 लाख, ऐसे करें निवेश

म्यूचुअल फंड SIP और फिक्स्ड डिपॉजिट का कॉम्बिनेशन अच्छा है। (PC: AI)
Best Investment Instead of Savings Account: बैंकों में पैसा रखना अपेक्षाकृत सुरक्षित माना जाता है। इसलिए अधिकांश लोग सेविंग अकाउंट में पैसा रखकर छोड़ देते हैं। उन्हें लगता है कि सुरक्षा के साथ-साथ ब्याज भी मिलता रहेगा। इसमें कोई दोराय नहीं कि बैंकों में सुरक्षा का अहसास ज्यादा होता है, लेकिन अगर पैसा सेविंग अकाउंट में 'आराम' करता रहेगा तो आपकी जेब कैसे भारी होगी?
बैंकों के बचत खाते पर मिलने वाला ब्याज खास नहीं होता। अधिकांश बैंकों में आमतौर पर 2.5% से 3% का वार्षिक ब्याज मिलता है, जो बढ़ती महंगाई की तुलना में कुछ भी नहीं। लिहाजा, सेविंग अकाउंट में पैसा रखने का मतलब है बड़ा आर्थिक नुकसान। यदि आपके पास 2 लाख रुपए की एकमुश्त राशि है, तो उसे बचत खाते में 'आराम' करने देने के बजाए सही जगह निवेश करना समझदारी होगी। आप म्यूचुअल फंड SIP कर सकते हैं या फिर सुरक्षित विकल्प के तौर पर फिक्स्ड डिपॉजिट (FD) करा सकते हैं। चलिए देखते हैं कि अगर आप एक लाख रुपए की SIP करते हैं और एक लाख की FD तो आपको कुल कितना लाभ होगा।
|कुल निवेश
|100,000
|निवेश अवधि
|5 साल
|अनुमानित रिटर्न रेट
|12%
|अनुमानित रिटर्न
|76,234 रुपए
|मैच्योरिटी कॉर्पस
|1,76,234 रुपए
|कुल निवेश
|100,000
|निवेश अवधि
|5 साल
|अनुमानित रिटर्न रेट
|7%
|अनुमानित रिटर्न
|40,255 रुपए
|मैच्योरिटी कॉर्पस
|1,40,255 रुपए
इस कैलकुलेशन से यह समझ आ गया होगा कि पैसे को सही जगह निवेश करना कितना फायदेमंद हो सकता है। दो लाख की रकम को म्यूचुअल फंड और FD के कॉम्बिनेशन में निवेश करने से सेविंग अकाउंट की तुलना में काफी अच्छा रिटर्न मिल सकता है। हालांकि, ध्यान रखें कि म्यूचुअल फंड का रिटर्न कई कारणों पर निर्भर करता है। रिटर्न इससे ज्यादा भी हो सकता है और कम भी। जबकि FD जिस ब्याज दर पर कराई जाती है, पूरी अवधि उसी के हिसाब से ब्याज मिलता है।
(डिस्क्लेमर: यह आर्टिकल सिर्फ जानकारी मात्र है। यह निवेश की सलाह नहीं है। कहीं भी पैसा लगाने से पहले अपने निवेश सलाहकार से परामर्श लें।)
