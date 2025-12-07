प्रवासी राजस्थानी दिवस पर शामिल होंगी बुश-ओबामा के साथ काम कर चुकीं डॉ. पूर्णिमा वोरिया, पढ़िए सीधे अमेरिका से पत्रिका का एक्सक्लूसिव इंटरव्यू

Pravasi Rajasthan Diwas Purnima Vora Interview: प्रवासी भारतीयों के लिए 10 को जयपुर में आयोज्य प्रवासी राजस्थानी दिवस एक शानदार उत्सव है। इस सम्मेलन में बुश-ओबामा के साथ काम कर चुकीं डॉ. पूर्णिमा वोरिया (Pravasi Rajasthan Diwas Purnima Vora Interview) शिरकत करेंगी। उन्हें राजस्थान फाउंडेशन न्यूयॉक चैप्टर की चेयरमैन बनाया गया है। ध्यान रहे कि वोरिया (Purnima Voria) भारत और अमेरिका के बीच व्यापारिक रिश्तों का पुल बनाने में अहम भूमिका निभा रही हैं। वे नेशनल यूएस इंडिया चैम्बर ऑफ कॉमर्स की संस्थापक और सीईओ हैं। उन्हें अमेरिकी वाणिज्य सचिव गैरी लोके की ओर से अल्पसंख्यक व्यवसाय विकास एजेंसी का राष्ट्रीय सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया था। उन्होंने 2004-2014 तक राष्ट्रपति जॉर्ज डब्ल्यू बुश और राष्ट्रपति बराक ओबामा के प्रशासन के तहत अमेरिकी वाणिज्य सचिव जॉन ब्रायसन, रेबेका ब्लैंक और पेनी प्रिट्जकर के रूप में भी काम किया।