जरूरी सूचना! पैन कार्ड होल्डर्स जल्दी निपटा लें ये काम, वरना हो सकती है परेशानी

पैन कार्ड जरूरी दस्तावेजो में से एक है। चाहे आपको लोन लेना हो या फिर बैंक खाता खुलवाना हो या फिर इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करना हो या फिर प्रॉपर्टी खरीदनी हो आप बिना पैन कार्ड के आप ये काम नहीं कर सकते हैं। वहीं अब पैन कार्ड को आधार से लिंक करवा जरूरी हो गया है। अगर आप इसे लिंक नहीं कराते हैं तो आपको 10,000 तक का जुर्माना देना पड़ सकता है।

PAN card to get inactive after March 2023 If Not Linked With Aadhaar