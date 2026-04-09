Personal Finance Tips: आपकी मेहतन की कमाई को डुबो सकती हैं ये 6 गलत आदतें, आज से ही संभल जाएं

आज की जिंदगी में दिखावा बहुत महंगा पड़ता है। महंगी कार, ब्रांडेड कपड़े, फालतू लग्जरी, बार-बार बाहर का खर्च, छुट्टियों पर जरूरत से ज्यादा पैसा उड़ाना। यह सब देखने में भले अच्छा लगे, लेकिन धीरे-धीरे यह आपकी बचत और भविष्य दोनों को खा जाता है। अगर आप आज ही हर चीज पर जरूरत से ज्यादा खर्च कर देंगे, तो कल बच्चों के लिए, रिटायरमेंट के लिए या परिवार की सुरक्षा के लिए क्या बचेगा? जहां तक हो सके, ऐसे खर्चों से बचें जो समय के साथ वैल्यू घटाते हैं। इसके बजाय पैसा उन चीजों में लगाएं जो लंबी अवधि में वैल्यू बढ़ा सकती हैं। जैसे: इक्विटी, बॉन्ड, म्यूचुअल फंड, सोना, अच्छी लोकेशन की प्रॉपर्टी आदि।