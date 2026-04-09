Home Loan Tips: सिर्फ कम ब्याज दर नहीं, इन 5 बातों का भी रखें ध्यान, वरना चुकाते रहेंगे जरूरत से ज्यादा पैसा

अपना घर खरीदना हर किसी का सपना होता है, लेकिन पिछले कुछ समय से प्रॉपर्टी के दामों में हो रही बढ़ोतरी के चलते कई लोग ऐसा नहीं कर पाते और वे होम लोन लेने की सोचते है। लेकिन होम लोन लेते समय कुछ जरूरी बातों का ध्यान रखना होता है, जिसके बारे में आपको जानना जरूरी है। देश के प्रमुख सरकारी बैंकों ने इस महीने होम लोन की ब्याज दरें 7.10 फीसदी से शुरू कर रखी हैं। लेकिन सिर्फ ब्याज दर देखकर लोन लेना सही नहीं है। प्रोसेसिंग फीस, छिपे हुए चार्ज और लोन की अवधि मिलकर आपकी कुल लागत को लाखों रुपये तक बढ़ा सकते हैं। इसलिए जरूरी है कि पूरी जानकारी लेकर सही फैसला लिया जाए। इसके लिए पांच जरूरी टिप्स जो आपको जानना जरूरी है।