TCS Q4 Results: चौथी तिमाही में शानदार रहा टीसीएस का रिजल्ट, 12% बढ़ा मुनाफा, निवेशकों को हर शेयर पर मिलेंगे 31 रुपये

TCS Q4 Results: आईटी सेक्टर की दिग्गज कंपनी Tata Consultancy Services (TCS) ने चौथी तिमाही के नतीजे जारी कर दिए हैं। ऐसे समय में जब आईटी कंपनियों पर वैश्विक दबाव बना हुआ है, TCS ने मार्च तिमाही में उम्मीद से बेहतर कमाई और मुनाफा दिखाया है। कंपनी ने वित्त वर्ष 2025-26 की चौथी तिमाही में 70,698 करोड़ रुपये का रेवेन्यू दर्ज किया, जो सालाना आधार पर 9.6% ज्यादा है। वहीं, शुद्ध मुनाफा 12% बढ़कर 13,718 करोड़ रुपये रहा। कंपनी ने साथ ही 31 रुपये प्रति शेयर फाइनल डिविडेंड का भी ऐलान किया है।