Multibagger Stocks: एक खबर आते ही आज 15% उछल गया यह डिफेंस स्टॉक, 5 साल में दिया है 2320% रिटर्न, जानिए क्या बनाती है कंपनी

यह शेयर अभी भी अपने 52 वीक हाई 354.65 रुपये से करीब 48% नीचे है। 52 हफ्ते का लो 110.35 रुपये रहा है। इस शेयर ने लॉन्ग टर्म में अपने निवेशकों को काफी अच्छा रिटर्न दिया है। इस शेयर का 1 साल में रिटर्न करीब 105% है। वहीं, 5 साल में रिटर्न करीब 2320% है। यही वजह है कि इसे बाजार में कई लोग मल्टीबैगर डिफेंस स्टॉक के तौर पर देखते हैं। हालांकि, इस शेयर की हाल की कमजोरी भी नजरअंदाज नहीं की जा सकती। पिछले 6 महीने में इस शेयर में करीब 31% की गिरावट आई है। पिछले 3 महीने में इस शेयर में करीब 9% की गिरावट आई है।