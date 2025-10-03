Personal Loan पर अक्टूबर में क्या है बैंकों की ब्याज दरें? जानिए 5 साल के लिए 4 लाख के लोन पर EMI

-अगर आप 10.50 फीसदी ब्याज दर पर 5 साल के लिए 4 लाख रुपये का पर्सनल लोन लेते हैं, तो मंथली ईएमआई 8,598 रुपये बनेगी। यहां आप कुल ब्याज 1,15,854 रुपये चुकाएंगे।

-अगर आप 10.90 फीसदी ब्याज दर पर 5 साल के लिए 4 लाख रुपये का पर्सनल लोन लेते हैं, तो मंथली ईएमआई 8,677 रुपये की बनेगी। यहां आप कुल ब्याज 1,20,622 रुपये चुकाएंगे।

-अगर आप 11.30 फीसदी ब्याज दर पर 5 साल के लिए 4 लाख रुपये का पर्सनल लोन लेते हैं, तो मंथली ईएमआई 8,757 रुपये की बनेगी। यहां आप कुल ब्याज 1,25,416 रुपये चुकाएंगे।

-अगर आप 12.70 फीसदी ब्याज दर पर 5 साल के लिए 4 लाख रुपये का पर्सनल लोन लेते हैं, तो मंथली ईएमआई 9,040 रुपये की बनेगी। यहां आप कुल ब्याज 1,42,395 रुपये चुकाएंगे।

-अगर आप 13.50 फीसदी ब्याज दर पर 5 साल के लिए 4 लाख रुपये का पर्सनल लोन लेते हैं, तो मंथली ईएमआई 9,204 रुपये की बनेगी। यहां आप कुल ब्याज 1,52,236 रुपये चुकाएंगे।