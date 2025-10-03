Personal Loan पर अक्टूबर में क्या है बैंकों की ब्याज दरें? जानिए 5 साल के लिए 4 लाख के लोन पर EMI

पर्सनल लोन एक अनसिक्योर्ड लोन होता है। (PC: Freepik)
Personal Loan Calculator: पर्सनल लोन भविष्य की इनकम को आज यूज करने का एक तरीका है। लेकिन अनसिक्योर्ड होने के चलते यह एक महंगा लोन होता है। बैंक पर्सनल लोन के एवज में आप से गिरवी रखने के लिए कुछ भी नहीं लेते हैं। पर्सनल लोन लेने से पहले ग्राहकों को विभिन्न बैंकों की ब्याज दरों की आपस में तुलना कर लेनी चाहिए। जहां सबसे कम रेट और सबसे कम प्रोसेसिंग फीस हो, वहां से लोन लेना चाहिए। आइए जानते हैं कि इस समय बैंक पर्सनल लोन पर कितनी ब्याज दर ऑफर कर रहे हैं।
एचडीएफसी बैंक (HDFC Bank): यह निजी बैंक 9.99% से 24% तक सालाना ब्याज दर ऑफर कर रहा है। वहीं, प्रोसेसिंग चार्ज 6,500 रुपये + जीएसटी है।
आईसीआईसीआई बैंक (ICICI Bank): यह निजी बैंक 10.60% से 16.50% प्रति वर्ष तक ब्याज दर ले रहा है। इसकी प्रोसेसिंग फीस लोन राशि का अधिकतम 2% + जीएसटी है।
कोटक महिंद्रा बैंक (Kotak Mahindra Bank): इस बैंक की ब्याज दर 9.98% प्रति वर्ष से शुरू होती है। प्रोसेसिंग फीस अधिकतम 5% + टैक्स है।
फेडरल बैंक (Federal Bank): ब्याज दर 11.99% से 18.99% प्रति वर्ष के बीच है। प्रोसेसिंग चार्ज अधिकतम 3% तक है।
स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI): देश का सबसे बड़ा सरकारी बैंक 10.05% से 15.05% प्रति वर्ष ब्याज दर वसूलता है। ये दरें 15 अगस्त 2025 से लागू हैं। प्रोसेसिंग चार्ज 1,000 रुपये से 15,000 रुपये + जीएसटी के बीच है।
यूनियन बैंक ऑफ इंडिया (Union Bank of India): यह बैंक 10.75% से 14.45% प्रति वर्ष तक ब्याज दर वसूलता है।
बैंक ऑफ बड़ौदा (Bank of Baroda): इस बैंक की ब्याज दर 10.40% से 15.75% प्रति वर्ष के बीच है।
|बैंक का नाम
|ब्याज दर (प्रति वर्ष)
|प्रोसेसिंग चार्ज
|एचडीएफसी बैंक (HDFC Bank)
|9.99% – 24%
|₹6,500 + GST
|आईसीआईसीआई बैंक (ICICI Bank)
|10.60% – 16.50%
|लोन राशि का अधिकतम 2% + GST
|कोटक महिंद्रा बैंक (Kotak Mahindra Bank)
|9.98% से शुरू
|लोन राशि का अधिकतम 5% + टैक्स
|फेडरल बैंक (Federal Bank)
|11.99% – 18.99%
|लोन राशि का अधिकतम 3%
|स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI)
|10.05% – 15.05% (15 अगस्त 2025 से लागू)
|₹1,000 – ₹15,000 + GST
|यूनियन बैंक ऑफ इंडिया (Union Bank of India)
|10.75% – 14.45%
|बैंक ऑफ बड़ौदा (Bank of Baroda)
|10.40% – 15.75%
|ब्याज दर (प्रतिवर्ष)
|लोन राशि
|अवधि
|मासिक ईएमआई (₹)
|कुल ब्याज (₹)
|10.50%
|₹4,00,000
|5 साल
|₹8,598
|₹1,15,854
|10.90%
|₹4,00,000
|5 साल
|₹8,677
|₹1,20,622
|11.30%
|₹4,00,000
|5 साल
|₹8,757
|₹1,25,416
|12.70%
|₹4,00,000
|5 साल
|₹9,040
|₹1,42,395
|13.50%
|₹4,00,000
|5 साल
|₹9,204
|₹1,52,236
-अगर आप 10.50 फीसदी ब्याज दर पर 5 साल के लिए 4 लाख रुपये का पर्सनल लोन लेते हैं, तो मंथली ईएमआई 8,598 रुपये बनेगी। यहां आप कुल ब्याज 1,15,854 रुपये चुकाएंगे।
-अगर आप 10.90 फीसदी ब्याज दर पर 5 साल के लिए 4 लाख रुपये का पर्सनल लोन लेते हैं, तो मंथली ईएमआई 8,677 रुपये की बनेगी। यहां आप कुल ब्याज 1,20,622 रुपये चुकाएंगे।
-अगर आप 11.30 फीसदी ब्याज दर पर 5 साल के लिए 4 लाख रुपये का पर्सनल लोन लेते हैं, तो मंथली ईएमआई 8,757 रुपये की बनेगी। यहां आप कुल ब्याज 1,25,416 रुपये चुकाएंगे।
-अगर आप 12.70 फीसदी ब्याज दर पर 5 साल के लिए 4 लाख रुपये का पर्सनल लोन लेते हैं, तो मंथली ईएमआई 9,040 रुपये की बनेगी। यहां आप कुल ब्याज 1,42,395 रुपये चुकाएंगे।
-अगर आप 13.50 फीसदी ब्याज दर पर 5 साल के लिए 4 लाख रुपये का पर्सनल लोन लेते हैं, तो मंथली ईएमआई 9,204 रुपये की बनेगी। यहां आप कुल ब्याज 1,52,236 रुपये चुकाएंगे।
बड़ी खबरेंView All
कारोबार
ट्रेंडिंग