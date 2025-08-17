Personal Loan ले रहे हैं तो एग्रीमेंट में जरूर चेक कर लें ये 3 चीजें, बाद में नहीं पड़ेगा पछताना

आंशिक प्री-पेमेंट और फोरक्लोजर चार्जेज: जब भी उधारकर्ता के पास अतिरिक्त राशि होती है, तो वे इसका उपयोग आंशिक पूर्वभुगतान करने के लिए कर सकते हैं। इसी तरह, यदि उधारकर्ता के पास पूरी बकाया राशि चुकाने के लिए पर्याप्त अतिरिक्त राशि है, तो वे इसका उपयोग लोन को फोरक्लोज कराने के लिए कर सकते हैं। बैंक आमतौर पर पर्सनल लोन के आंशिक पूर्वभुगतान और फोरक्लोजर के लिए चार्जेज लेते हैं। इन शुल्कों और इनसे संबंधित शर्तों का उल्लेख पर्सनल लोन एग्रीमेंट में होता है। आंशिक पूर्वभुगतान शुल्क आमतौर पर चुकाई गई राशि का एक प्रतिशत या एक निश्चित राशि होती है। उधारकर्ता को आंशिक पूर्वभुगतान के विवरण के लिए पर्सनल लोन एग्रीमेंट की जांच करनी चाहिए।