Personal loan लेने से पहले जरूर जान लें ये 6 बातें, वरना बाद में पड़ जाएगा पछताना

Personal Loan: जब अचानक पैसों की जरूरत पड़ जाए या कोई वित्तीय संकट आ जाए, तो लोग पर्सनल लोन लेने को भागते हैं। कुछ लोग गोल्ड, फिक्स्ड डिपॉजिट या म्यूचुअल फंड गिरवी रखकर लोन लेना भी पसंद करते हैं, क्योंकि इनमें ब्याज कम लगता है। लेकिन जब आपके पास गिरवी रखने के लिए कुछ नहीं हो, तो पर्सनल लोन जैसे अनसिक्योर्ड लोन का विकल्प काम आता है। बैंक, NBFC और फिनटेक कंपनियां बिना ज्यादा डॉक्यूमेंटेशन के तुरंत पर्सनल लोन उपलब्ध करा देती हैं। आमतौर पर वे केवल सैलरी स्लिप, आय प्रमाण पत्र, पैन कार्ड, पते का प्रमाण और रोजगार पहचान पत्र जैसे मूल दस्तावेज ही मांगते हैं। केवल इनसे ही आपका आवेदन स्वीकार कर लिया जाता है।