Petrol-Diesel Price Today: पेट्रोल-डीजल की कीमतों में भारी कटौती, जानें अपने शहर का दाम

Petrol-Diesel Price Today on 04 November 2021. सरकारी तेल कंपनियों ने गुरुवार के लिए पेट्रोल-डीजल के नए रेट (Petrol-Diesel Price Today) जारी कर दिए हैं। आज भी (4 नवंबर, 2021) केंद्र सरकार ने टैक्स और राज्य सरकार ने वेट घटाकर दिवाली के मौके पर आम जनता को बड़ी राहत दी है। दीपोत्सव पर पेट्रोल के दाम में पांच रुपए और डीजल के दाम में 10 रुपए कम किए गए है।

इन राज्यों ने घटाई कीमत

बुधवार को कर्नाटक, सिक्किम और मणिपुर की सरकारों ने मूल्य वर्धित कर (वैट) में कटौती की घोषणा की। तीनों राज्य सरकारों ने वैट में पेट्रोल और डीजल दोनों पर सात-सात रुपये की कटौती की है। वहीं यूपी के साथ ही उत्तराखंड, गोवा, बिहार, असम और त्रिपुरा की सरकार ने भी पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कटौती का ऐलान कर दिया है।

जानिए महानगरों के लेटेस्ट भाव (Know the latest prices of petrol and diesel in metros)

महानगरों में तेल के कीमतों की बात करे तो आज दिल्ली में (Petrol Diesel Price in Delhi) पेट्रोल का दाम 104.01 रुपए जबकि डीजल 68.71 रुपए प्रति लीटर मिल रहा है। वहीं मुंबई (Petrol Diesel Price in Mumbai) की बात करें तो यहां पेट्रोल की कीमत 109.96 रुपए व डीजल की कीमत 94.13 रुपए प्रति लीटर है। चेन्नई (Petrol Diesel Price in Chennai) में पेट्रोल 101.38 रुपए प्रति लीटर है और डीजल 91.42 रुपए प्रति लीटर में बिक रहा है। कोलकाता (Petrol Diesel Price in Kolkata) में पेट्रोल 104.65 रुपए प्रति लीटर है और डीजल 89.78 रुपए प्रति लीटर है।

शहर का नाम पेट्रोल रुपए/लीटर डीजल रुपए/लीटर दिल्ली 104.01 68.71 कोलकाता 104.65 89.78 चेन्नई 101.38 91.42 बेंगलोर 107.62 92.02 मुंबई 109.96 94.13 हैदराबाद 108.18 94.61 पटना 107.09 93.09 लखनउ 101.03 87.09 जयपुर 111.8 95.07

इन शहरों में 100 रुपए के पार है पेट्रोल

अब तक कई शहरों में पेट्रोल का दाम 100 रुपए प्रति लीटर के पार जा चुका है। सबसे महंगा पेट्रोल और डीजल राजस्‍थान के गंगानगर में है। रत्‍नागिरी, प्रभनीद, औरंगाबाद, जैसलमेर, गंगानगर, लेह, बंसवाड़ा, इंदौर, जयपुर, दिल्ली, गुजरात, कोलकाता, पटना, चेन्‍नई, भोपाल, ग्‍वालियर, गुंटुर, ककिनाडा, चिकमंगलुर, शिवमोग्‍गा और लेह भी शामिल है। इसके अलावा महानगरों में मुंबई, हैदराबाद और बेंगलुरु में पेट्रोल पहले ही 100 रुपए प्रति लीटर के आंकड़े को पार कर चुका है।

हर रोज सुबह 6 बजे तय होते हैं रेट

सभी ऑयल मार्केटिंग कंपनियों IOC, BPCL और HPCL के पेट्रोल-डीजल की कीमत हर दिन घटती-बढ़ती रहती हैं। पेट्रोल-डीजल का नया दाम रोजाना सुबह 6 बजे अपडेट होता है। सुबह छह बजे से नई दरें लागू हो जाती हैं। जिसमें एक्साइज ड्यूटी, डीलर कमीशन और अन्य चीजें जोड़कर पेट्रोल डीजल का दाम लगभग दोगुना हो जाता है।

ऐसे जानें अपने शहर में पेट्रोल-डीजल के दाम

आप घर बैठे SMS के जरिए ही अपने नजदीकी पेट्रोल पंप पर पेट्रोल-डीजल की कीमत का पता लगा सकते है। इंडियन ऑयल के कस्‍टमर अपने मोबाइल से RSP के साथ शहर का कोड डालकर 9224992249 पर मैसेज भेजना होगा। इसी प्रकार BPCL के ग्राहक अपने मोबाइल से RSP टाइप कर 9223112222 SMS भेज सकते हैं। HPCL के ग्राहक HPPrice लिखकर 9222201122 लिखकर SMS भेज सकते हैं।