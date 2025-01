Petrol Diesel Price Today: सोमवार के दिन क्या है पेट्रोल-डीजल के रेट? यहां करें चेक

ये भी पढ़े:- New Year पर आई बड़ी खुशखबरी, दिसंबर में GST कलेक्शन 7.1% बढ़ा, जानिए पूरी खबर देश के प्रमुख शहरों में पेट्रोल-डीजल के भाव (Petrol Diesel Price Today) देश के अलग-अलग हिस्सों में पेट्रोल और डीजल की कीमत राज्य सरकारों द्वारा लगाए गए वैट (VAT) और अन्य स्थानीय करों के आधार पर अलग-अलग हैं। देश के अलग-अलग हिस्सों में पेट्रोल और डीजल की कीमत राज्य सरकारों द्वारा लगाए गए वैट (VAT) और अन्य स्थानीय करों के आधार पर अलग-अलग हैं।

दिल्ली (Petrol Diesel Price in Delhi) पेट्रोल: ₹94.77 प्रति लीटर

डीजल: ₹87.67 प्रति लीटर मुंबई (Petrol Diesel Price in Mumbai) पेट्रोल: ₹103.50 प्रति लीटर

डीजल: ₹90.03 प्रति लीटर जयपुर (Petrol Diesel Price in Jaipur)

पेट्रोल: ₹104.38 प्रति लीटर

डीजल: ₹89.90 प्रति लीटर कोलकाता (Petrol Diesel Price in Kolkata) पेट्रोल: ₹105.01 प्रति लीटर

डीजल: ₹91.826 प्रति लीटर गुरुग्राम (Petrol Diesel Price in Gurgaon) पेट्रोल: ₹94.96 प्रति लीटर

डीजल: ₹87.82 प्रति लीटर

चेन्नई (Petrol Diesel Price in Chennai) पेट्रोल: ₹100.90 प्रति लीटर

डीजल: ₹92.48 प्रति लीटर बेंगलुरु (Petrol Diesel Price in Bangalore) पेट्रोल: ₹102.92 प्रति लीटर

डीजल: ₹88.99 प्रति लीटर पटना (Petrol Diesel Price in Patna)