EPFO लेकर आया नई सुविधा, PF खाताधारक घर बैठे अपडेट कर सकेंगे अपनी बैंक डिटेल

नई दिल्ली। कर्मचारी भविष्य निधि (EPFO) ने अपने खाताधारकों के लिए नए सुविधा लेकर आया है। नई सुविधा से खाताधारक घर बैठे अपने डिेटेल अपडेट कर सकते है। कई लोगों को बैंक खाते की जानकारी अपडेट नहीं होने के कारण अपने पीएफ अकाउंट से पैसे नहीं निकाल सकते। कई बार नया बैंक खाता पीएफ अकाउंट से लिंक नहीं करते है। ऐसी स्थिति में खाताधारकों को कई प्रकार की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। ईपीएएफओ की नई सुविधा से आप घर बैठे आसानी से पीएफ खाते के साथ बैंक खाते को अपडेट कर सकते है।

घर बैठे UAN में अपडेट करें बैंक अकाउंट

आपके UAN के साथ भूल से गलत बैंक खाता डिटेल लिंक हो गया तो अब आपको परेशान होने की जरूरत नहीं होगी। कर्मचारी घर बैठे आसानी से ऑनलाइन UAN में बैंक अकाउंट डिटेल्स अपडेट कर सकते है।

ऐसे अपडेट करें बैंक अकाउंट डिटेल...

— सबसे पहले आपको EPFO के यूनिफाइड मेंबर पोर्टल https://unifiedportal-mem.epfindia.gov.in/memberinterface/ पर होगा।

— यहां पर आपको UAN और पासवर्ड डालकर लॉग इन करना है।

— इसके बाद टॉप मेन्यू में 'मैनेज' ऑप्शन पर जाएं, ड्रॉप डाउन मेन्यू आपको 'KYC' को चुनना है।

— अब आपको अपना बैंक को चुनना होगा। इसके बाद बैंक अकाउंट नंबर, नाम और आईएफएससी कोड (IFSC code) दर्ज कर 'Save' करना होगा।

— यह जानकारी के एंप्लॉयर द्वारा अप्रूव होने के बाद आपकी अपडेटेड बैंक डिटेल्स अप्रूव्ड KYC सेक्शन में नजर आएगी।

— इस प्रोसेस के बाद नियोक्ता को अपने दस्तावेज़ प्रमाण जमा करना होगा।

ऐसे चेक करें PF बैलेंस...

— ईपीएफओ कर्मचारी को www.epfi ndia.gov.in वेबसाइट पर जाना होगा।

— यहां आपको 'Our Services' टैब में से 'For Employees' विकल्प चुनना है।

— इसके बाद सदस्य को 'Services' टैब में से 'Member Passbook'पर क्लिक करना होगा।

— इसके बाद लॉग-इन करने के लिए अपना UAN और पासवर्ड दर्ज करें और आप अपने पीएफ अकाउंट की पासबुक आपके सामने होगी।

