PM Kisan Yojana: खाते में नहीं आया पीएम किसान का पैसा? फटाफट कर लें यह काम

PM Kisan Yojana: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Modi) ने तमिलनाडु के कोयंबटूर से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए देश के लगभग 9 करोड़ किसानों के बैंक खातों में पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 21वीं किस्त ट्रांसफर कर दी है। इस किस्त के तहत कुल करीब 18,000 करोड़ रुपये डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) के माध्यम से सीधे किसानों के खाते में भेजे गए हैं। पात्र किसानों को 2,000 रुपये की यह किस्त जारी हुई है।