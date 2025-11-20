Patrika LogoSwitch to English

PM Kisan Yojana: खाते में नहीं आया पीएम किसान का पैसा? फटाफट कर लें यह काम

PM Kisan Yojana 21st Installment: पीएम मोदी ने किसान सम्मान निधि योजना की 21वीं किस्त बुधवार को जारी कर दी है। इस किस्त के तहत करीब 18,000 करोड़ रुपये खातों में डाले गए हैं।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Devika Chatraj

Nov 20, 2025

PM Kisan Yojana

PM किसान योजना की 21वीं किस्त हुई जारी (AI/Patrika Graphics)

PM Kisan Yojana: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Modi) ने तमिलनाडु के कोयंबटूर से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए देश के लगभग 9 करोड़ किसानों के बैंक खातों में पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 21वीं किस्त ट्रांसफर कर दी है। इस किस्त के तहत कुल करीब 18,000 करोड़ रुपये डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) के माध्यम से सीधे किसानों के खाते में भेजे गए हैं। पात्र किसानों को 2,000 रुपये की यह किस्त जारी हुई है।

अधिकांश किसानों को पैसा मिल चुका है, लेकिन कुछ किसानों के खाते में अभी तक 21वीं किस्त नहीं पहुंची है। अगर आपके साथ भी ऐसा हुआ है, तो घबराएं नहीं, ज्यादातर मामलों में छोटी-छोटी तकनीकी दिक्कतों की वजह से पेमेंट रुक जाता है।

पीएम किसान की 21वीं किस्त रुकने के कारण

  • e-KYC अभी तक पूरा नहीं किया गया।
  • जमीन का लैंड सीडिंग/वेरिफिकेशन पेंडिंग है।
  • आधार नंबर, बैंक खाता या मोबाइल नंबर में गलती।
  • बैंक खाता आधार से लिंक नहीं है।
  • नाम लाभार्थी सूची में नहीं दिख रहा।

कैसे चेक करें पीएम किसान के पैसे आए या नहीं?

  • PM-Kisan की आधिकारिक वेबसाइट pmkisan.gov.in पर जाएं।
  • ‘Farmers Corner’ में ‘Beneficiary Status’ पर क्लिक करें।
  • आधार नंबर/मोबाइल नंबर या रजिस्ट्रेशन नंबर डालें।
  • पूरी डिटेल्स के साथ स्टेटस और रुके होने की वजह दिख जाएगी।
  • (रजिस्ट्रेशन नंबर भूल गए हों तो ‘Know Your Registration Number’ ऑप्शन से OTP के जरिए पता कर सकते हैं।)

नहीं आई पीएम किसान की किस्त तो तुरंत करें ये काम

  • e-KYC फटाफट पूरा कर लें।
  • बैंक खाते को आधार से लिंक करवाएं।
  • लैंड सीडिंग/जमीन का वेरिफिकेशन करवाएं।
  • वेबसाइट पर सभी डिटेल्स (नाम, पता, बैंक आदि) चेक कर गलती सुधारें।

पीएम किसान हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें

  • टोल-फ्री नंबर: 155261 या 1800-11-5526
  • अन्य हेल्पलाइन: 011-23381092
  • ईमेल: pmkisan-ict@gov.in
  • किसान कॉल सेंटर: 1800-180-1551

दस्तावेज पूरे नहीं होने या केवाईसी नहीं होने पर पीएम किसान की किस्त रुक जाती है। अपनी डिटेल्स आज ही चेक करें और जरूरी सुधार करवाकर 21वीं किस्त का लाभ जल्द से जल्द लें।

