PM Kisan Yojana: खाते में नहीं आया पीएम किसान का पैसा? फटाफट कर लें यह काम

PM किसान योजना की 21वीं किस्त हुई जारी (AI/Patrika Graphics)
PM Kisan Yojana: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Modi) ने तमिलनाडु के कोयंबटूर से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए देश के लगभग 9 करोड़ किसानों के बैंक खातों में पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 21वीं किस्त ट्रांसफर कर दी है। इस किस्त के तहत कुल करीब 18,000 करोड़ रुपये डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) के माध्यम से सीधे किसानों के खाते में भेजे गए हैं। पात्र किसानों को 2,000 रुपये की यह किस्त जारी हुई है।
अधिकांश किसानों को पैसा मिल चुका है, लेकिन कुछ किसानों के खाते में अभी तक 21वीं किस्त नहीं पहुंची है। अगर आपके साथ भी ऐसा हुआ है, तो घबराएं नहीं, ज्यादातर मामलों में छोटी-छोटी तकनीकी दिक्कतों की वजह से पेमेंट रुक जाता है।
दस्तावेज पूरे नहीं होने या केवाईसी नहीं होने पर पीएम किसान की किस्त रुक जाती है। अपनी डिटेल्स आज ही चेक करें और जरूरी सुधार करवाकर 21वीं किस्त का लाभ जल्द से जल्द लें।
