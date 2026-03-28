Post Office की यह स्कीम डबल करती है निवेशकों का पैसा, जानिए आप कैसे कर सकते हैं निवेश

अगर आप इस योजना में निवेश करना चाहते हैं, तो इसकी प्रक्रिया काफी आसान है। आप पोस्ट ऑफिस या अधिकृत बैंक में जाकर आवेदन कर सकते हैं। सबसे पहले आपको पोस्ट ऑफिस या बैंक शाखा जाकर किसान विकास पत्र का आवेदन फॉर्म लेना होगा और उसे भरकर जमा करना होगा। पहचान और पते के प्रमाण के लिए आपको KYC दस्तावेज देने होंगे। इनमें पैन कार्ड, आधार कार्ड, वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस शामिल हो सकते हैं। दस्तावेज सत्यापन के बाद आपको निवेश राशि जमा करनी होगी। अगर आप कैश में पैसा जमा करते हैं, तो आपको तुरंत KVP सर्टिफिकेट मिल सकता है। अगर भुगतान चेक या डिमांड ड्राफ्ट से किया गया है, तो सर्टिफिकेट कुछ समय बाद जारी किया जाता है। इस सर्टिफिकेट को सुरक्षित रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि मैच्योरिटी पर रकम लेने के समय इसकी जरूरत पड़ती है।