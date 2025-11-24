Patrika LogoSwitch to English

कारोबार

Wife के साथ Post Office की इस स्कीम में करें निवेश, हर 3 महीने में अकाउंट में आएंगे 45,100 रुपये

Post Office SCSS Calculator: भारतीय डाक की सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम पोस्ट ऑफिस की सबसे ज्यादा ब्याज दर वाली सेविंग स्कीम है। इस योजना में हर तीन महीने में ब्याज आय मिलती है।

3 min read
Google source verification

भारत

image

Pawan Jayaswal

Nov 24, 2025

Post Office SCSS Calculator

पोस्ट ऑफिस की सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में 8.2 फीसदी सालाना ब्याज दर मिल रही है। (PC: Gemini)

Post Office SCSS Calculator: रिटायरमेंट के बाद खर्चे कैसे पूरे होंगे, इस बात की चिंता अधिकतर लोगों को खाए रहती है। रिटायरमेंट के बाद रेगुलर इनकम खत्म हो जाती है। ऐसे में लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। आज हम आपको एक ऐसी स्कीम के बारे में बताएंगे, जिससे आप रिटायरमेंट के बाद भी रेगुलर इनकम कमा सकते हैं। हम यहां पोस्ट ऑफिस की सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम की बात कर रहे हैं। यह पोस्ट ऑफिस की सबसे ज्यादा रिटर्न देने वाली स्कीम है। आइए विस्तार से जानते हैं।

Post Office SCSS में ब्याज दर क्या है?

पोस्ट ऑफिस सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में इस समय 8.2 फीसदी सालाना ब्याज मिल रहा है। इस स्कीम में आपको एकमुश्त पैसा जमा कराना होता है। इसके बाद आपको हर 3 महीने में ब्याज मिलता रहता है। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, यह स्कीम सीनियर सिटीजंस के लिए है।

कौन खुलवा सकता है Post Office SCSS में अकाउंट?

60 साल से ज्यादा उम्र का व्यक्ति इस स्कीम में अकाउंट खुलवा सकता है। हालांकि, VRS लेने वाले सिविल और डिफेंस सेक्टर के रिटायर्ड कर्मचारियों को उम्र में छूट दी गई है। 55 साल से अधिक और 60 साल से कम के रिटायर्ड सिविलियन कर्मचारी रियाटरमेंट बेनिफिट्स रिसिप्ट के 1 महीने के अंदर इस योजना में अकाउंट खोल सकते हैं। वहीं, 50 साल से अधिक और 60 साल से कम उम्र के डिफेंस सेक्टर के लोग भी इस स्कीम में अकाउंट खुलवा सकते हैं। इस स्कीम में पति और पत्नी साथ मिलकर जॉइंट अकाउंट भी खुलवा सकते हैं।

Post Office SCSS में कितना पैसा कर सकते हैं जमा?

पोस्ट ऑफिस सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में न्यूनतम 1000 रुपये इन्वेस्ट कर सकते हैं। वहीं, इस स्कीम में अधिकतम 30 लाख रुपये जमा कराए जा सकते हैं। इस स्कीम में सिर्फ एक बार ही पैसा जमा करना होता है। इसके बाद हर तीन महीने में ब्याज मिलता रहता है। यहां किये गए निवेश पर आयकर अधिनियम के सेक्शन 80सी के तहत छूट भी मिलती है। हालांकि, ब्याज पर टैक्स लगता है।

Post Office SCSS की मैच्योरिटी अवधि

इस स्कीम की मैच्योरिटी अवधि 5 साल है। पोस्ट ऑफिस में आवेदन देकर इस अवधि को 3 साल आगे भी बढ़ाया जा सकता है। प्रीमैच्योर क्लोजर की बात करें, तो अकाउंट खुलवाने के बाद इस खाते को कभी भी बंद करा सकते हैं। अगर 1 साल से पहले अकाउंट बंद कराते हैं, तो आपक कोई ब्याज नहीं मिलेगा। अगर ब्याज आपके अकाउंट में आया भी है, तो वह पैसा मूलधन से काट लिया जाएगा। अगर खाता 1 साल के बाद लेकिन 2 साल से पहले बंद कराया जाता है, तो मूलधन से 1.5 फीसदी के बराबर रकम काट ली जाएगी। अगर खाता 2 साल के बाद और 5 साल से पहले बंद कराया जाता है, तो मूलधन से 1 फीसदी के बराबर रकम काट ली जाएगी। एक्सटेंडेड अकाउंट को 1 साल बाद कभी भी बंद कराया जा सकता है, इसमें कोई पैसा नहीं कटेगा।

Wife के साथ 22 लाख रुपये जमा करें तो कितना मिलेगा रिटर्न

आप और आपकी वाइफ दोनों मिलकर इस योजना में इन्वेस्ट कर सकते हैं। दोनों 11-11 लाख रुपये मिलाकर कुल 22 लाख रुपये एकमुश्त निवेश कर सकते हैं। अगर आपकी वाइफ भी वर्किंग रही हैं, तो रिटायरमेंट तक आसानी से इतना पैसा जमा हो सकता है। दोनों मिलकर 22 लाख रुपये का एकमुश्त निवेश करते हैं, तो हर तीन महीने में आपको 45,100 रुपये ब्याज आय मिलेगी। यानी करीब 15,000 रुपये महीना। रिटायरमेंट के बाद के छोटे-मोटे खर्चों को पूरा करने में यह रकम आपकी काफी मदद करेगी। 5 साल की मैच्योरिटी के बाद आपको अपने 22 लाख रुपये वापस मिल जाएंगे।

विवरणजानकारी
प्रत्येक का निवेश₹11,00,000
कुल एकमुश्त निवेश₹22,00,000
योजना अवधि5 वर्ष
तिमाही ब्याज आय₹45,100
मासिक औसत आय₹15,000 (लगभग)
5 साल में कुल ब्याज₹9,02,000
मैच्योरिटी पर मूलधन वापसी₹22,00,000

आप चाहें तो इस मूलधन को वापस दूसरा अकाउंट खुलवाकर इसी स्कीम में इन्वेस्ट कर सकते हैं या किसी दूसरी रेगुलर इनकम स्कीम में यह पैसा डाल सकते हैं। इस 5 साल की अवधि में आप कुल 9,02,000 रुपये ब्याज कमा लेंगे।

24 Nov 2025

Wife के साथ Post Office की इस स्कीम में करें निवेश, हर 3 महीने में अकाउंट में आएंगे 45,100 रुपये

