Wife के साथ Post Office की इस स्कीम में करें निवेश, हर 3 महीने में अकाउंट में आएंगे 45,100 रुपये

इस स्कीम की मैच्योरिटी अवधि 5 साल है। पोस्ट ऑफिस में आवेदन देकर इस अवधि को 3 साल आगे भी बढ़ाया जा सकता है। प्रीमैच्योर क्लोजर की बात करें, तो अकाउंट खुलवाने के बाद इस खाते को कभी भी बंद करा सकते हैं। अगर 1 साल से पहले अकाउंट बंद कराते हैं, तो आपक कोई ब्याज नहीं मिलेगा। अगर ब्याज आपके अकाउंट में आया भी है, तो वह पैसा मूलधन से काट लिया जाएगा। अगर खाता 1 साल के बाद लेकिन 2 साल से पहले बंद कराया जाता है, तो मूलधन से 1.5 फीसदी के बराबर रकम काट ली जाएगी। अगर खाता 2 साल के बाद और 5 साल से पहले बंद कराया जाता है, तो मूलधन से 1 फीसदी के बराबर रकम काट ली जाएगी। एक्सटेंडेड अकाउंट को 1 साल बाद कभी भी बंद कराया जा सकता है, इसमें कोई पैसा नहीं कटेगा।