कारोबार

Bank Holiday Next Week: इस हफ्ते निपटाना है जरूरी बैंकिंग काम? जान लीजिए कितने दिन बंद रहेंगे बैंक

Bank Holiday This Week: नवंबर में कुल 12 दिन बैंकों की छुट्टी है। वहीं, दिसंबर में देश के अलग-अलग जोन में कुल 18 दिन बैक बंद रहने वाले हैं।

भारत

image

Pawan Jayaswal

Nov 23, 2025

Bank Holiday This Week

दिसंबर में कुल 18 दिन बैंक बंद रहने वाले हैं। (PC: Freepik)

Bank Holiday This Week: इस हफ्ते यानी 24 से 30 नवंबर के बीच बैंकों की ज्यादा छुट्टियां नहीं हैं। इस हफ्ते बैंक सिर्फ रविवार, 30 नवंबर को ही बंद रहेंगे। यह बैंकों का नियमित साप्ताहिक अवकाश होता है। इसके अवाला हफ्ते के बाकी दिनों में बैंक सामान्य रूप से खुले रहेंगे। 29 नवंबर को जो शनिवार आ रहा है, वह महीने का पांचवां शनिवार रहेगा। इसलिए इस दिन बैंकों में कामकाज होगा। भारत में बैंकों की छुट्टियां राज्य-दर-राज्य अलग-अलग हो सकती हैं और राष्ट्रीय, क्षेत्रीय एवं धार्मिक अवसरों के आधार पर तय होती हैं।

कब बंद रहते हैं बैंक

आरबीआई द्वारा निर्धारित छुट्टियों के अलावा बैंक हर रविवार को बंद रहते हैं। इसके अलावा, महीने के दूसरे और चौथे शनिवार को भी बैंक बंद रहते हैं।

नवंबर में कितने दिन की है बैंकों की छुट्टी

नवंबर में देश के अलग-अलग हिस्सों में कुल 12 दिन बैंकों की छुट्टी है। इसमें साप्ताहिक अवकाश भी शामिल हैं। इस महीने बैंकों की आखिरी क्षेत्रीय छुट्टी 15 नवंबर को रांची में रही, जहां बिरसा मुंडा जयंती का उत्सव था।

दिसंबर में कितने दिन बंद रहेंगे बैंक?

दिसंबर महीने में छुट्टियों की भरमार है। दिसंबर महीने में अलग-अलग जोन में कुल 18 दिन बैंक बंद रहने वाले हैं। इसमें साप्ताहिक अवकाश भी शामिल हैं। पहली छुट्टी 1 दिसंबर को नागालैंड में राज्य उद्घाटन दिवस के चलते है। 25 दिसंबर को क्रिसमस पर पूरे देश में बैंक बंद रहेंगे।

लिस्ट देखकर ही घर से निकलें

कई बार ऐसा होता है कि हम जरूरी बैंकिंग काम से बैंक ब्रांच चले जाते हैं और ब्रांच बंद मिलती है। इससे हम परेशान तो होते ही हैं, साथ ही हमारा बैंकिंग काम भी रुक जाता है। इसलिए बैंक ब्रांच जाने से पहले छुट्टियों की लिस्ट जरूर देख लेनी चाहिए। वैसे तो आजकल अधिकतर बैंकिंग कार्य ऑनलाइन ही हो गए हैं। लेकिन बड़ा कैश जमा कराने और लोन जैसे कई कामों के लिए बैंक जाना पड़ जाता है।

Hindi News / Business / Bank Holiday Next Week: इस हफ्ते निपटाना है जरूरी बैंकिंग काम? जान लीजिए कितने दिन बंद रहेंगे बैंक

