Bank Holiday Next Week: इस हफ्ते निपटाना है जरूरी बैंकिंग काम? जान लीजिए कितने दिन बंद रहेंगे बैंक

Bank Holiday This Week: इस हफ्ते यानी 24 से 30 नवंबर के बीच बैंकों की ज्यादा छुट्टियां नहीं हैं। इस हफ्ते बैंक सिर्फ रविवार, 30 नवंबर को ही बंद रहेंगे। यह बैंकों का नियमित साप्ताहिक अवकाश होता है। इसके अवाला हफ्ते के बाकी दिनों में बैंक सामान्य रूप से खुले रहेंगे। 29 नवंबर को जो शनिवार आ रहा है, वह महीने का पांचवां शनिवार रहेगा। इसलिए इस दिन बैंकों में कामकाज होगा। भारत में बैंकों की छुट्टियां राज्य-दर-राज्य अलग-अलग हो सकती हैं और राष्ट्रीय, क्षेत्रीय एवं धार्मिक अवसरों के आधार पर तय होती हैं।