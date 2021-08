e-RUPI Launch: पीएम मोदी ने e-RUPI किया लॉन्च, डिजिटल गवर्नेंस को मिला नया आयाम

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वीडियो कान्फ्रेंसिंग के जरिए e-RUPI लॉन्च किया। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार का मकसद डिजिटल पेमेंट को आसान और सुरक्षित बनाना है। साथ ही बिना किसी मध्यस्थ के डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देना है। इसे नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन आफ इंडिया ने तैयार किया है। पीएम ने कहा कि यह एक वाउचर बेस्ड पेमेंट सॉल्यूशन है। e-RUPI के जरिए कैशलेस और कॉनटैक्टलेस तरीके से डिजिटल पेमेंट किया जा सकता है।

मुंबई की महिला बनी पहली यूजर

e-RUPI लॉन्चिंग के बाद सबसे पहले मुंबई में एक महिला ने एक प्राइवेट हॉस्पिटल में e-RUPI के जरिए वैक्सीनेशन के लिए भुगतान किया और डिजिटल पेमेंट सॉल्यूशन की पहली यूजर बन गईं। इस महत्वपूर्ण डिजिटल कार्यक्रम में देश के विभिन्न राज्यों के राज्यपालों, केंद्रीय मंत्रियों, आरबीआई के गवर्नर और अन्य गणमान्य व्यक्ति ने हिस्सा लिया।

TTLFD में मिलेगी मदद

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि आज देश, डिजिटल गवर्नेंस को एक नया आयाम मिला है। eRUPI वाउचर, देश में डिजिटल ट्रांजेक्शन को, DBT को और प्रभावी बनाने में बहुत बड़ी भूमिका निभाने वाला है। इससे Targeted, Transparent और Leakage Free Delivery ( TTLFD ) में सभी को बड़ी मदद मिलेगी।

E Rupi voucher will play a role in boosting digital transactions & DBT in the country. This will help everyone in targetted, transparent & leakage free delivery: PM Narendra Modi pic.twitter.com/Q8h8WX1Zpj