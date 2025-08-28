Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

कारोबार

ट्रंप की ढपली पीछे, भारत के साथ कंधे से कंधा मिलाएगा कतर! 10 अरब डॉलर का इनवेस्टमेंट करेगा

Qatar investment in India: डोनाल्ड ट्रंप के धमकी भरे टैरिफ और जिद के चलते भारत के लिए एक अच्छी खबर है। कतर ने भारत के साथ दोस्ताना कारोबारी रिश्तों में दिलचस्पी दिखाई है।

भारत

MI Zahir

Aug 28, 2025

Qatar investment in India
कतर भारत में निवेश बढ़ाने के लिए तैयार (फोटो :IANS )

Qatar investment in India: भारत और कतर के बीच आर्थिक रिश्तों की डोर अब और मजबूत होने जा रही है। कतर ने भारत में 10 अरब डॉलर (करीब 83 हजार करोड़ रुपये) के निवेश (Qatar investment in India)की तैयारी पक्की कर दी है। इसके लिए कतर ( Qatar) की तरफ से एक हाई-लेवल डेलीगेशन 27-28 अगस्त को भारत आया, जहां दोनों देशों के नेताओं ने अहम बातचीत (Qatar India economic ties) की। नई दिल्ली में आयोजित इस महत्वपूर्ण बैठक की अध्यक्षता भारत के केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी( Pankaj Chaudhary ) और कतर के विदेश व्यापार मामलों के मंत्री अहमद बिन मोहम्मद अल सईद (Ahmed bin Mohammed Al Said) ने की। इस बैठक का आयोजन वित्त मंत्रालय के आर्थिक मामलों विभाग (DEA) ने किया था। इसका मकसद दोनों देशों के बीच निवेश सहयोग को और गहरा बनाना था।

भारत में खुलेगा कतर इनवेस्टमेंट अथॉरिटी का दफ्तर

कतर ने भारत में निवेश को लेकर अपना इरादा पहले ही साफ कर दिया था, जब फरवरी में कतर के अमीर की भारत यात्रा के दौरान 10 अरब डॉलर निवेश और QIA (Qatar Investment Authority) का दफ्तर भारत में खोलने का वादा किया गया था। अब उस दिशा में ठोस कदम बढ़ा दिए गए हैं।

ये भी पढ़ें

ट्रंप ने मोदी को 4 बार कॉल की,आखिर फोन क्यों नहीं उठाया ?
विदेश
Trump Modi phone call ignored

किन सेक्टरों में करेगा कतर निवेश ?

कतर की भारत के कई उभरते हुए क्षेत्रों पर नजर है। इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर, हाईटेक मैन्युफैक्चरिंग, ट्रांसपोर्ट, लॉजिस्टिक्स, फूड प्रोसेसिंग, हेल्थकेयर, सेमीकंडक्टर्स और फाइनेंस जैसे सेक्टर शामिल हैं। कतर ने कहा है कि भारत की तेज़ी से बढ़ती अर्थव्यवस्था और तकनीकी तरक्की को देखते हुए यहां अपार निवेश संभावनाएं हैं।

इन कंपनियों और संगठनों ने लिया हिस्सा

कतर की ओर से आए प्रतिनिधिमंडल में उनके वाणिज्य, परिवहन, आईटी और नगरपालिका मंत्रालयों के साथ-साथ कतर एयरवेज, कतर इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी, QTerminals, Hassad Foods, कतर बिज़नेामैन एसोसिएशन और कतर चैम्बर ऑफ कॉमर्स जैसे बड़े संस्थानों के अधिकारी शामिल थे।

अब तक कहां-कहां लगाया पैसा ?

कतर पहले भी भारत के रिटेल, मीडिया, स्वास्थ्य, रियल एस्टेट और यूटिलिटी सेक्टर में निवेश कर चुका है। वहीं भारत से भी कई एनआरआई और उद्यमियों ने कतर में खास तौर पर SME सेक्टर में निवेश किया है।

क्यों है ये दौरा खास ?

इस उच्च स्तरीय दौरे से कतर को भारत में मौजूद निवेश अवसरों को और नज़दीक से समझने का मौका मिला है। इससे दोनों देशों के बीच निवेश साझेदारी को नया आयाम मिलेगा।

कतर ने भारत को एक भरोसेमंद पार्टनर के तौर पर चुना

बहरहाल जब दुनिया की महाशक्तियों के बीच राजनीतिक रस्साकशी चल रही है, तब कतर ने भारत को एक भरोसेमंद पार्टनर के तौर पर चुना है। ट्रंप की बयानबाज़ियों से इतर कतर का भारत पर विश्वास ये दिखाता है कि भविष्य की दिशा एशिया में ही तय होगी — और भारत उसका केंद्र होगा।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

world news

World News in Hindi

वर्ल्ड न्यूज लाइव अपडेट्स

Updated on:

28 Aug 2025 09:00 pm

Published on:

28 Aug 2025 08:59 pm

Hindi News / Business / ट्रंप की ढपली पीछे, भारत के साथ कंधे से कंधा मिलाएगा कतर! 10 अरब डॉलर का इनवेस्टमेंट करेगा

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.