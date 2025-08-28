ट्रंप की ढपली पीछे, भारत के साथ कंधे से कंधा मिलाएगा कतर! 10 अरब डॉलर का इनवेस्टमेंट करेगा

Qatar investment in India: भारत और कतर के बीच आर्थिक रिश्तों की डोर अब और मजबूत होने जा रही है। कतर ने भारत में 10 अरब डॉलर (करीब 83 हजार करोड़ रुपये) के निवेश (Qatar investment in India)की तैयारी पक्की कर दी है। इसके लिए कतर ( Qatar) की तरफ से एक हाई-लेवल डेलीगेशन 27-28 अगस्त को भारत आया, जहां दोनों देशों के नेताओं ने अहम बातचीत (Qatar India economic ties) की। नई दिल्ली में आयोजित इस महत्वपूर्ण बैठक की अध्यक्षता भारत के केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी( Pankaj Chaudhary ) और कतर के विदेश व्यापार मामलों के मंत्री अहमद बिन मोहम्मद अल सईद (Ahmed bin Mohammed Al Said) ने की। इस बैठक का आयोजन वित्त मंत्रालय के आर्थिक मामलों विभाग (DEA) ने किया था। इसका मकसद दोनों देशों के बीच निवेश सहयोग को और गहरा बनाना था।