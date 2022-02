आर्किटेक्ट बनना चाहते थे रतन टाटा, जानिए इनकी संघर्ष से सफलता तक की दास्तां

रतन टाटा बचपन से ही आर्किटेक्ट बनना चाहते थे। रतन टाटा के पिता नवल टाटा चाहते थे कि वो इंजीनियर बने और उन्होंने अपने पिता की इच्छा का मान भी रखा।

हमारे देश में एक से एक बिजनेस टाइकून हैं और रत्न टाटा भी इनमें से एक है। रतन टाटा न केवल एक व्यवसायी हैं, बल्कि एक उद्योगपति, निवेशक, परोपकारी और कंपनी TATA Sons के पूर्व अध्यक्ष भी हैं। वो वर्ष 1991 से 2012 तक टाटा ग्रुप के अध्यक्ष रहे हैं। रतन टाटा की सफलता की कहानी कबीले तारीफ है परंतु वो इस ऊंचाई तक एक दिन में नहीं पहुंचे बल्कि उन्हें कई वर्ष लगे। कई बार उन्हें असफलता का सामना भी करना पड़ा है। एक बार तो फोर्ड कंपनी के मालिक बिल फोर्ड ने उन्हें अपमानित भी किया था। इसके बाद उन्होंने फोर्ड से जगुआर और लैंड रोवर खरीदकर अपने अपमान का बदल लिया था।





Ratan Tata wanted to be an architect, know his Success story