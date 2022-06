RBI MPC: अब क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करना होगा सस्ता और आसान, RBI ने बताया तरीका

RBI की मॉनिटरिंग पॉलिसी मीटिंग के बाद एक तरफ जहां आपकी जेब पर EMI का बोझ बढ़ा दिया गया है। वहीं इस बैठक में कुछ राहत भी दी गई हैं। खास तौर पर डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देने के लिए आरबीआई ने अहम फैसले लिए हैं। इसके तहत आपको क्रेडिट कार्ड पेमेंट और सस्ता और आसान बनाया जा रहा है।

RBI Monitering Policy Meeting के बाद एक बार फिर रेपो रेट में बढ़ोतरी कर सरकार ने बड़ा झटका दिया है। इससे आम आदमी की जेब पर अतिरिक्त बोझ बढ़ने वाला है। बढ़ती ब्याज दरों के साथ अब ईएमआई ज्यादा चुकाना होगा। एक तरफ झटका देने के साथ ही आरबीआई ने थोड़ी राहत भी दी है। खास तौर पर डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देने के लिए आरबीआई ने बैठक में अहम फैसले लिए हैं। इसके तहत ऑनलाइन पेमेंट और ट्रांजेक्शन के लिए UPI का इस्तेमाल करने वाले करोड़ों लोगों को फायदा होगा। आरबीआई के नए कदम के बाद क्रेडिट कार्ड धारकों को बड़ी राहत मिलेगा। क्योंकि अब क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करना आसान और सस्ता हो जाएगा।

