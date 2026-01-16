Real Estate News: किराए पर रहें या घर खरीद लें… समझ नहीं आ रहा? इस कैलकुलेशन में छिपा है आपका जवाब

Real Estate News: देश में लाखों-करोड़ों लोग ऐसे हैं, जिन्हें नौकरी के लिए अपने शहर से बाहर जाना पड़ता है। धीरे-धीरे वे फैमिली को भी वहीं ले आते हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह रहता है कि खुद का घर खरीदें या किराये का घर ही बेहतर है। इन दोनों के बीच चुनाव करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। घर खरीदने जाओ तो कीमतें आसमान पर हैं। सालों-साल आपको होम लोन की ईएमआई भरनी पड़ेगी। किराए से रहें, तो रेंट तो जा ही रहा है और प्रॉपर्टी भी खुद की नहीं। आज इसी सवाल का जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे कि क्या ईएमआई पर घर खरीदना सही है या रेंट से रहना ज्यादा सही है।