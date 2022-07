रेस्टोरेंट्स गैरकानूनी सर्विस चार्ज वसूलने पर अडे, कहा- सरकार के पास रोक लगाने का अधिकार नहीं

सीसीपीए (Central Consumer Protection Authority) ने आदेश जारी करते हुए कहा है कि होटल्स और रेस्टोरेंट्स ग्राहकों से बिना मर्जी के सर्विस चार्ज नहीं वसूल सकते हैं, जिसके खिलाफ रेस्टोरेंट उद्योग एक जुट हो गए हैं। NRAI ने कहा है कि सरकार के पास इस पर रोक लगाने के लिए अधिकार नहीं है।

रेस्टोरेंट या होटल आपकी मर्जी के बिना सर्विस चार्ज नहीं मांग सकते हैं। अगर देशभर में कोई भी होटल या रेस्टोरेंट आपसे सर्विस चार्ज मांग करते हैं तो आप सर्विस चार्ज देने से मना कर सकते हैं। यह आपकी मर्जी पर हैं अगर आप खुद से सर्विस चार्ज देना चाहते हैं तो दे सकते हैं,लेकिन होटल या रेस्टोरेंट आपको सर्विस चार्ज देने के लिए मजबूर नहीं कर सकते हैं। यह आदेश सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी (CCPA) सोमवार 4 जुलाई को जारी किया है। वहीं अब रेस्टोरेंट्स और होटल इस सर्विस चार्ज को वसूलने के लिए अड गए हैं।

Restaurants adamant on charging illegal service charge, said- government does not have the right to ban