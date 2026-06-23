Subsidized Tomato Sales: सरकार कर रही सस्ते टमाटर बेचने की तैयारी, देश में 92 रुपये किलो तक पहुंच गया है भाव

दुनिया में टमाटर उत्पादन के मामले में भारत दूसरे नंबर पर आता है। मिंट की एक रिपोर्ट के मुताबिक, भारत के कई लोकल रिटेल मार्कट में टमाटर 60 रुपये से 70 रुपये प्रति किलोग्राम के भाव में बिक रहे हैं। इस महंगाई की वजह सप्लाई में हो रही देरी और टमाटर उत्पादन वाले क्षेत्रों में मौसम बदलाव की वजह से आ रही रुकावटें हैं। दिल्ली के कई बाजारों जैसे कि ग्रेटर कैलाश में टमाटर की कीमतें 92 रुपये प्रति किलो हो गई हैं।