मुहाना में सब्जियां नहीं बिकने से गौशालाओं में भेजी जा रही, बाजार में जनता से लूट

सब्जी - मुहाना (थोक भाव) - लालकोठी - सांगानेरी गेट - राजापार्क - खानिया

टमाटर - 5 से 8 - 20 - 40 - 40 - 40

खीरा - 4 से 5 - 20 - 40 - 40 - 30

हरी मिर्च - 4 से 5 - 30 - 60 - 60 - 50

गोभी - 10 से 15 - 20 - 50 - 60 - 30

पत्ता गोभी - 3 से 4 - 20 - 40 - 50 - 30

ककड़ी - 10 से 15 - 30 - 40 - 60 - 40

कद्दू - 3 से 5 - 20 - 30 - 20 - 30

लौकी - 5 से 6 - 20 - 30 - 30 - 30

(भाव प्रति किलो रुपए में)