Rajasthan High Court : नीमकाथाना से गुजरने वाले स्टेट हाईवे का अब हो सकेगा निर्माण, याचिका खारिज

हाईकोर्ट के इस आदेश के बाद नीमकाथाना से गुजरने वाले स्टेट हाईवे रोड़ का कार्य और सुचारू रूप से हो सकेगा। इसी बीच राजस्थान के लिए एक और खुशखबरी है। राजस्थान के दक्षिण द्वार कहे जाने वाले उदयपुर-रतनपुर-शामलाजी सेक्शन पर अब सफर और भी सुगम होने वाला है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने सोशल मीडिया के माध्यम से जानकारी साझा करते हुए बताया कि उदयपुर के खेरवाड़ा कस्बे में एलिवेटेड कॉरिडोर के निर्माण के लिए 363.89 करोड़ रुपए की प्रशासनिक स्वीकृति जारी कर दी गई है। यह परियोजना न केवल खेरवाड़ा शहर के भीतर ट्रैफिक के दबाव को कम करेगी, बल्कि गुजरात-राजस्थान सीमा पर होने वाले सड़क हादसों पर भी लगाम लगाएगी।