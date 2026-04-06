6 अप्रैल 2026,

सोमवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जयपुर

Rajasthan High Court : नीमकाथाना से गुजरने वाले स्टेट हाईवे का अब हो सकेगा निर्माण, याचिका खारिज

Rajasthan High Court : राजस्थान हाईकोर्ट ने नीमकाथाना से गुजरने वाले स्टेट हाईवे के निर्माण को चुनौती देने वाली करीब 3 साल पुरानी याचिका को खारिज कर दिया, जिससे हाईवे निर्माण का रास्ता साफ हो गया।

2 min read
Google source verification

जयपुर

image

Sanjay Kumar Srivastava

Apr 06, 2026

Rajasthan High Court has dismissed petition Neemkathana state highway can be constructed

फाइल फोटो पत्रिका

Rajasthan High Court : राजस्थान हाईकोर्ट ने नीमकाथाना से गुजरने वाले स्टेट हाईवे के निर्माण को चुनौती देने वाली करीब 3 साल पुरानी याचिका को खारिज कर दिया, जिससे हाईवे निर्माण का रास्ता साफ हो गया। कोर्ट ने कहा कि याचिकाकर्ता के पास भू-खंड का वैध टाइटल तक नहीं है, ऐसे में आधारभूत विकास में किसी की मनमानी नहीं चल सकती। न्यायाधीश अनुरूप सिंघी ने इस मामले में ओमप्रकाश को राहत देने से इनकार कर दिया। याचिका के अनुसार याचिकाकर्ता का करीब 401 वर्गगज का भू-खंड है, स्टेट हाईवे की दिशा बदलने से यह भी दायरे में आ गया।

सार्वजनिक निर्माण विभाग ने स्टेट हाईवे अथॉरिटी के जरिए लिया ऋण

सरकार की ओर से अधिवक्ता धीरज त्रिपाठी ने कहा कि नीमकाथाना से गुजरने वाले स्टेट हाईवे का निर्माण किया जा रहा है, जिसके लिए सार्वजनिक निर्माण विभाग ने स्टेट हाईवे अथॉरिटी के जरिए ऋण लिया। त्रिपाठी ने कहा कि हाइवे की दिशा में कोई बदलाव नहीं किया गया है, वहीं याचिकाकर्ता के पास तो भू-खंड का टाइटल तक नहीं है।

याचिकाकर्ता के पास भू-खंड का वैध टाइटल भी नहीं

कोर्ट ने कहा कि स्टेट हाईवे का निर्माण आधारभूत ढांचा विकास के लिए महत्वपूर्ण है, वहीं याचिकाकर्ता के पास भू-खंड का वैध टाइटल भी नहीं। इस निर्माण में मनमानी का तत्व भी नहीं है, इस कारण दखल नहीं किया जा सकता। ।

Good News : खेरवाड़ा में एलिवेटेड कॉरिडोर के निर्माण को मिली मंजूरी

हाईकोर्ट के इस आदेश के बाद नीमकाथाना से गुजरने वाले स्टेट हाईवे रोड़ का कार्य और सुचारू रूप से हो सकेगा। इसी बीच राजस्थान के लिए एक और खुशखबरी है। राजस्थान के दक्षिण द्वार कहे जाने वाले उदयपुर-रतनपुर-शामलाजी सेक्शन पर अब सफर और भी सुगम होने वाला है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने सोशल मीडिया के माध्यम से जानकारी साझा करते हुए बताया कि उदयपुर के खेरवाड़ा कस्बे में एलिवेटेड कॉरिडोर के निर्माण के लिए 363.89 करोड़ रुपए की प्रशासनिक स्वीकृति जारी कर दी गई है। यह परियोजना न केवल खेरवाड़ा शहर के भीतर ट्रैफिक के दबाव को कम करेगी, बल्कि गुजरात-राजस्थान सीमा पर होने वाले सड़क हादसों पर भी लगाम लगाएगी।

जनता की मांग को पूरा किया

खेरवाड़ा शहर एनएच-48 पर स्थित एक प्रमुख व्यावसायिक केंद्र है। उदयपुर से अहमदाबाद जाने वाले भारी वाहनों और स्थानीय ट्रैफिक के एक ही सड़क पर होने के कारण यहां आए दिन जाम की स्थिति बनी रहती थी। स्थानीय नागरिक लंबे समय से यहाँ एक 'ऊंची संरचना' या एलिवेटेड रोड की मांग कर रहे थे। केंद्रीय सड़क, परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि यह परियोजना जनता की इसी मांग को ध्यान में रखकर तैयार की गई है।

ये भी पढ़ें

Jaipur News : गैस सिलेंडर डिलीवरी की नई व्यवस्था लागू, ऑटो चालकों को राहत, अब 24 घंटे खुलेंगे LPG पंप
जयपुर
Rajasthan gas cylinder delivery New system implemented Jaipur 24 hours open LPG pumps auto drivers relief

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

06 Apr 2026 10:40 am

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / Rajasthan High Court : नीमकाथाना से गुजरने वाले स्टेट हाईवे का अब हो सकेगा निर्माण, याचिका खारिज

बड़ी खबरें

View All

जयपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Rajasthan Road : ईरान-इजरायल युद्ध की वजह से राजस्थान में सड़क निर्माण कार्य पर लगा ब्रेक! जानें कैसे

Rajasthan Road construction work in put on hold due to Iran-Israel war Know how
जयपुर

गैस निर्भरता घटाने का उपाय बन सकती है ‘ई-कुकिंग’

ओपिनियन

माता-पिता का अलगाव, सजा बच्चों को क्यों?

ओपिनियन

संपादकीय: विधि क्षेत्र में महिलाओं के अवसर कानूनी ताकत से ही

ओपिनियन

Rajasthan Politics : 'शिक्षा और ज्ञान से इतना परहेज़ क्यों?', जानें अशोक गहलोत ने भजनलाल सरकार से आखिर क्यों पूछा ये सवाल?  

जयपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.