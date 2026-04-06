Trade Impact: जंग की आग में झुलसा राजस्थान का बीकानेरी भुजिया का कारोबार, निर्यात पर बड़ा असर

निर्यातकों के अनुसार, “लगातार बढ़ती लागत और शिपमेंट में देरी के कारण व्यापार पर दबाव बढ़ता जा रहा है। मांग तो बनी हुई है, लेकिन समय पर सप्लाई न होने से नुकसान उठाना पड़ रहा है।” वहीं, एक अन्य निर्यातक राजेश जिंदल ने बताया कि आयात और निर्यात दोनों प्रभावित हो रहे हैं, जिससे नकदी प्रवाह पर भी असर पड़ रहा है और व्यापारियों को वित्तीय संकट का सामना करना पड़ रहा है।