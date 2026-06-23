Gold Silver Price Today: ईरान को मिली 60 दिन की छूट तो टूट गए सोने के भाव, चांदी 5000 रुपये गिरी, जानें आपके शहर में गोल्ड के रेट

सोने-चांदी की कीमतों में गिरावट देखी जा रही है। (PC: AI)
Gold Rate Today on 23rd June 2026: सोने की कीमतों में आज मंगलवार को गिरावट देखी जा रही है। घरेलू वायदा और हाजिर दोनों बाजारों में भाव लाल निशान पर ट्रेड कर रहे हैं। गुड रिटर्न्स के अनुसार, मंगलवार सुबह 10 बजे दिल्ली में 24 कैरेट सोने का भाव 2070 रुपये गिरकर 1,46,060 रुपये प्रति 10 ग्राम पर आ गया। 22 कैरेट गोल्ड का रेट 1900 रुपये गिरकर 1,33,900 रुपये प्रति 10 ग्राम पर आ गया। वहीं, 18 कैरेट गोल्ड का रेट 1550 रुपये गिरकर 1,09,590 रुपये प्रति 10 ग्राम रह गया है।
सोने के साथ ही चांदी की कीमतों में भी गिरावट दर्ज हुई है। गुड रिटर्न्स के अनुसार, दिल्ली में मंगलवार सुबह चांदी का हाजिर भाव 5000 रुपये गिरकर 2,45,000 रुपये प्रति किलोग्राम पर आ गया।
एमसीएक्स एक्सचेंज पर सोने-चांदी की कीमतों में गिरावट देखी जा रही है। मंगलवार सुबह 10 बजे 5 अगस्त की डिलीवरी वाले सोने का घरेलू वायदा भाव 0.92 फीसदी या 1370 रुपये की गिरावट के साथ 1,46,748 रुपये प्रति 10 ग्राम पर ट्रेड करता दिखा। वहीं, 3 जुलाई की डिलीवरी वाली चांदी का घरेलू वायदा भाव इस समय 2.61 फीसदी या 6110 रुपये की गिरावट के साथ 2,28,200 रुपये प्रति किलोग्राम पर ट्रेड करता दिखा।
|शहर
|24 कैरेट सोना (रुपये प्रति 10 ग्राम)
|22 कैरेट सोना (रुपये प्रति 10 ग्राम)
|18 कैरेट सोना (रुपये प्रति 10 ग्राम)
|चेन्नई
|₹1,47,930
|₹1,35,600
|₹1,13,400
|मुंबई
|₹1,45,910
|₹1,33,750
|₹1,09,440
|दिल्ली
|₹1,46,060
|₹1,33,900
|₹1,09,590
|कोलकाता
|₹1,45,910
|₹1,33,750
|₹1,09,440
|बेंगलुरु
|₹1,45,910
|₹1,33,750
|₹1,09,440
|हैदराबाद
|₹1,45,910
|₹1,33,750
|₹1,09,440
|केरल
|₹1,45,910
|₹1,33,750
|₹1,09,440
|पुणे
|₹1,45,910
|₹1,33,750
|₹1,09,440
|वडोदरा
|₹1,45,960
|₹1,33,800
|₹1,09,490
|अहमदाबाद
|₹1,45,960
|₹1,33,800
|₹1,09,490
|जयपुर
|₹1,46,060
|₹1,33,900
|₹1,09,590
मिडिल ईस्ट से राहत भरी खबरें आने के चलते सोने की कीमतों में गिरावट देखी जा रही है। अमेरिका और ईरान में अंतरिम पीस डील के बाद पहली दौर की वार्ता भी हो चुकी है। इसमें 60 दिन के अंदर फाइनल डील तक पहुंचने का लक्ष्य रखा गया है। साथ ही अमेरिका ने ईरान पर प्रतिबंधों में 60 दिन की छूट भी दे दी है। ऐसे में दुनिया का कोई भी देश ईरान से तेल खरीद सकता है। इसका असर कच्चे तेल की कीमतों पर भी पड़ा है। WTI क्रूड गिरकर 73.65 डॉलर प्रति बैरल पर आ गया है। जब दुनिया में भू-राजनीतिक तनाव कम होता है और इकोनॉमी में अनिश्चितताएं घटती हैं, तो सोने में गिरावट आती है।
सोने की वैश्विक कीमतों की बात करें, तो कॉमेक्स पर सोना 1.15 फीसदी या 48.50 डॉलर की गिरावट के साथ 4154.20 डॉलर प्रति औंस पर ट्रेड करता दिखा। वहीं, गोल्ड स्पॉट 1.21 फीसदी या 50.82 डॉलर की गिरावट के साथ 4,139.24 डॉलर प्रति औंस पर बना हुआ है।
कॉमेक्स पर चांदी का वैश्विक भाव 3.94 फीसदी या 2.60 डॉलर गिरकर 63.46 डॉलर प्रति औंस पर आ गया है। वहीं, सिल्वर स्पॉट 3.21 फीसदी या 2.09 डॉलर की गिरावट के साथ 62.99 डॉलर प्रति औंस पर आ गया है।
बड़ी खबरेंView All
कारोबार
ट्रेंडिंग