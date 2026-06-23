Gold Silver Price Today: ईरान को मिली 60 दिन की छूट तो टूट गए सोने के भाव, चांदी 5000 रुपये गिरी, जानें आपके शहर में गोल्ड के रेट

मिडिल ईस्ट से राहत भरी खबरें आने के चलते सोने की कीमतों में गिरावट देखी जा रही है। अमेरिका और ईरान में अंतरिम पीस डील के बाद पहली दौर की वार्ता भी हो चुकी है। इसमें 60 दिन के अंदर फाइनल डील तक पहुंचने का लक्ष्य रखा गया है। साथ ही अमेरिका ने ईरान पर प्रतिबंधों में 60 दिन की छूट भी दे दी है। ऐसे में दुनिया का कोई भी देश ईरान से तेल खरीद सकता है। इसका असर कच्चे तेल की कीमतों पर भी पड़ा है। WTI क्रूड गिरकर 73.65 डॉलर प्रति बैरल पर आ गया है। जब दुनिया में भू-राजनीतिक तनाव कम होता है और इकोनॉमी में अनिश्चितताएं घटती हैं, तो सोने में गिरावट आती है।