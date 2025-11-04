ब्रिटेन के सबसे अमीर व्यक्ति गोपीचंद हिंदुजा का हुआ निधन, Ashok Leyland का किया था अधिग्रहण

हिंदुजा ग्रुप के चेयरमैन गोपीचंद पी हिंदुजा अब इस दुनिया में नहीं हैं। उनका लंदन के एक हॉस्पिटल में इलाज के दौरान निधन हो गया है। वे 85 वर्ष के थे। वे चार हिंदुजा ब्रदर्स में दूसरे नंबर के हैं। सबसे बड़े श्रीचंद हिंदुजा की मृत्यु साल 2023 में हुई थी। अन्य दो हिंदुजा ब्रदर्स प्रकाश हिंदुजा और अशोक हिंदुजा हैं। गोपीचंद हिंदुजा को बिजनेस जगत में 'जीपी' के नाम से जाना जाता है। उन्होंने साल 1950 में फैमिली बिजनेस जॉइन किया था।