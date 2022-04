लोन का गारंटर बनने जा रहे तो पहले इन बातों को समझिए, अन्यथा फंस जाएंगे मुश्किल में

Loan guarantor: यदि आप किसी लोन के लिए के लिए किसी ने गारंटर बनने की सोच रहे या बनने जा रहे तो उससे पहले ये बातें जान लें ताकि आप किसी मुसीबत में न फंस जाएं।

आम आदमी को कई बार अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए लोन की जरूरत पड़ जाती है। ऐसे में सभी का ध्यान सबसे पहले पर्सनल लोन के लिए जाता है। पर्सनल लोन लेना आजकल बहुत आसान है, जिसके लिए आपको बैंक या फिर उस फाइनेंसिंग लैंडिंग पार्टनर के पैमानों पर खरा उतरना होगा, जिसमें आपकी आय, क्रेडिट स्कोर और जगह (जहां आप रहते हैं या एड्रेस प्रूफ है) मायने रखती है। अगर आप बैंक के इन पैमानों पर खरे नहीं उतरते हैं तो बैंक आपको एक विकल्प देती है कि आप एक या दो गारंटर की मांग करती है। छोटे-मोटे लोन के लिए गारंटर की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन कई बार ज्यादा पर्सनल लोन, कार लोन या होम लोन पर आपको गारंटर की जरूरत पड़ती है।







