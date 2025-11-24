चांदी की कीमत में 4 गुना तक आ सकता है उछाल! ‘रिच डैड’ ने दिया अमीर बनने का मंत्र

Gold Price फोटो सोर्स : Social Media
Silver Price Prediction: अमेरिकी कारोबारी और मशहूर किताब 'रिच डैड पुअर डैड' के लेखक रॉबर्ट कियोसाकी ने निवेशकों (Rich Dad silver investment) को आगाह किया है। उन्होंने कहा है कि इतिहास का सबसे बड़े क्रैश की शुरुआत हो चुकी है, जो सबसे पहले अमेरिका, फिर यूरोप और एशिया को प्रभावित करेगा। साथ ही उन्होंने निवेशकों को इस गिरावट का मुकाबले करने का मंत्र भी सुझाया है। रॉबर्ट कियोसाकी (Robert Kiyosaki silver) ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा है कि अब सोना, चांदी, बिटकॉइन और एथेरियम में निवेश का समय है। उनका मानना है कि चांदी पर दांव लगाना आज के समय में सबसे सुरक्षित और बुद्धिमानी वाला फैसला है। क्योंकि इसकी कीमत 2026 (Silver price prediction 2026) तक 200 डॉलर का आंकड़ा पार कर सकती है। वर्तमान में अंतरराष्ट्रीय स्तर पर चांदी की प्रति औंस 50 डॉलर के आसपास है। इस लिहाज से देखें तो चांदी के दाम में चार गुना तक उछाल आ सकता है।
रॉबर्ट ने अपने ट्वीट में लिखा है - मैंने 2013 में प्रकाशित अपनी किताब RICH DAD’s PROPHECY में भविष्यवाणी की थी कि इतिहास का सबसे बड़ा क्रैश आने वाला है। दुर्भाग्य से वह क्रैश अब आ गया है। यह महज अमेरिका तक ही सीमित नहीं रहेगा। यूरोप और एशिया भी इस गिरावट का सामना करेंगे। उन्होंने आगे लिखा है कि AI नौकरियां खत्म कर देगा और जब नौकरियां जाएंगी तो ऑफिस और रेजिडेंशियल रियल एस्टेट कारोबार भी खत्म हो जाएगा। इसलिए अब समय आ गया है कि सोना, चांदी, बिटकॉइन और एथेरियम में निवेश किया जाए।
रॉबर्ट कियोसाकी का मानना है कि चांदी सबसे सुरक्षित निवेश है। वर्तमान में इसकी कीमत 50 डॉलर के आसपास है। जल्द ही चॉंदी 70 डॉलर तक पहुंच सकती है और 2026 तक इसकी कीमत संभवत: 200 डॉलर का आंकड़ा पार कर सकती है। रॉबर्ट ने यह भी कहा कि वह बाजार गिरने के दौरान अमीर बनने के और भी तरीके बताते रहेंगे। बता दें कि शेयर मार्केट को लेकर रॉबर्ट कियोसाकी की भविष्यवाणी इस साल की शुरुआत में सही साबित हुई थी। उन्होंने काफी पहले ही बता दिया था कि फरवरी 2025 में शेयर बाजार में सबकुछ सस्ता हो जाएगा। ध्यान रहे कि इस साल के शुरू में मार्केट बड़े संकट से गुजरा था और फरवरी में दिग्गज शेयर भी बेहद सस्ते हो गए थे।
'रिच डैड पुअर डैड' के लेखक रॉबर्ट कियोसाकी पहले से ही शेयर बाजार से ज्यादा सोने, चांदी और बिटकॉइन में निवेश की सलाह देते आए हैं। उनका कहना है कि चांदी की मांग अपने औद्योगिक इस्तेमाल के कारण हमेशा बनी रहेगी, इसलिए इसकी कीमत में तेजी आने की संभावना सबसे अधिक है। कियोसाकी की नजर में एक आदर्श पोर्टफोलियो वही है, जिसमें सोना, चांदी, एथेरियम और बिटकॉइन हों।
वहीं, भारत में गोल्ड और सिल्वर की कीमत की बात करें, तो आज इनमें थोड़ी नरमी देखने को मिली है। गुड रिटर्न्स के अनुसार, 24 नवंबर को 24 कैरेट वाले 10 ग्राम सोने की कीमत 1,25,130 रुपए है। पिछले भाव के मुकाबले इसमें 700 रुपए से अधिक की गिरावट आई है। चांदी प्रति किलो 1,63,000 रुपए के भाव पर मिल रही है। इसमें भी करीब एक हजार रुपए की नरमी दर्ज हुई है।
