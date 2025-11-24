चांदी की कीमत में 4 गुना तक आ सकता है उछाल! ‘रिच डैड’ ने दिया अमीर बनने का मंत्र

Silver Price Prediction: अमेरिकी कारोबारी और मशहूर किताब 'रिच डैड पुअर डैड' के लेखक रॉबर्ट कियोसाकी ने निवेशकों (Rich Dad silver investment) को आगाह किया है। उन्होंने कहा है कि इतिहास का सबसे बड़े क्रैश की शुरुआत हो चुकी है, जो सबसे पहले अमेरिका, फिर यूरोप और एशिया को प्रभावित करेगा। साथ ही उन्होंने निवेशकों को इस गिरावट का मुकाबले करने का मंत्र भी सुझाया है। रॉबर्ट कियोसाकी (Robert Kiyosaki silver) ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा है कि अब सोना, चांदी, बिटकॉइन और एथेरियम में निवेश का समय है। उनका मानना है कि चांदी पर दांव लगाना आज के समय में सबसे सुरक्षित और बुद्धिमानी वाला फैसला है। क्योंकि इसकी कीमत 2026 (Silver price prediction 2026) तक 200 डॉलर का आंकड़ा पार कर सकती है। वर्तमान में अंतरराष्ट्रीय स्तर पर चांदी की प्रति औंस 50 डॉलर के आसपास है। इस लिहाज से देखें तो चांदी के दाम में चार गुना तक उछाल आ सकता है।