1,39,500 रुपये तक बढ़ जाएगी तृतीय श्रेणी कर्मचारी की सैलरी, अगर सरकार मान गई..

Level 1 to Level 4 Salary Merger : 8th Pay Commission में कर्मचारी संगठनों ने नरेंद्र मोदी सरकार से कई तरह की सिफारिशें की हैं, जिन्हें अगर मान लिया जाता है कि सातवें पे मैट्रिक्स के पे लेवल्स Level-1, Level-2 और Level-3 के कर्मचारियों की सैलरी में बंपर इजाफा होगा। केंद्रीय कर्मचारियों के बड़े वर्ग का प्रतिनिधित्व करने वाले कर्मचारी संगठन National Council of the Joint Consultative Machinery ने सरकार से सिफारिश की है कि Level-1, Level-2 और Level-3 का सैलरी स्ट्रक्चर पुराना पड़ चुका है। इन्हें Level-4, Level-5 और Level-6 के साथ मर्ज कर देना चाहिए। इससे न केवल केंद्रीय कर्मचारियों की न्यूनतम बेसिक सैलरी में बड़ा बदलाव आएगा, बल्कि तृतीय श्रेणी कर्मचारी की आर्थिक स्थिति में भी सुधार होगा। कर्मचारी संगठनों के मुताबिक इस मर्जर से कर्मचारियों की न्यूनतम सैलरी लगभग 37% बढ़ जाएगी।